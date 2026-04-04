उपनेता पद से छुट्टी के बाद राघव चड्ढा ने बोला ‘धुरंधर’ का डायलॉग, बोले- घायल हूं इसलिए घातक हूं

राघव चड्ढा ने अपने संसदीय कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना रहा है। उन्होंने बताया कि कर व्यवस्था, महंगाई, रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, शिक्षा व्यवस्था, पर्यावरण और रेल यात्रियों की समस्याओं जैसे कई विषयों को उन्होंने सदन में उठाया है। उनका कहना था कि वो सदन में शोर-शराबा करने नहीं बल्कि प्रभावी बहस के माध्यम से लोगों की आवाज उठाने पहुंचे हैं।