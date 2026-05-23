ये मैडनेस थी या कॉमेडी! ‘है जवानी तो इश्क होना है’ ट्रेलर देख नेटिजन्स हुए कन्फ्यूज

बता दें, ट्रेलर पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। एक यूजर ने लिखा कि डेविड धवन ने सचमुच " वरुण, मृणाल और पूजा की तिकड़ी पूरी तरह मनोरंजन और पागलपन का मेल है। तो वहीं एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया में किसी ने लिखा कि इस पर पैसे खर्च करने के बजाय OTT का सब्सक्रिप्शन लेना बेहतर होगा, लेकिन एक और फैन ने उत्साह के साथ लिखा कि डेविड धवन की क्लासिक कॉमेडी को पर्दे पर वापस देखने का इंतजार नहीं हो रहा और 5 जून के लिए बहुत एक्साइटेड हैं।