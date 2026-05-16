मेकर्स का फूटा गुस्सा, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ की ओरिजिनैलिटी पर उठे सवाल, सैंडविच वाले कमेंट पर दी सफाई

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: बॉलीवुड स्टार्स वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद कई लोगों ने इसकी कहानी की तुलना गोविंदा की साल 2006 में आई कॉमेडी फिल्म "सैंडविच" से करनी शुरू कर दी। साथ ही, सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना था कि दोनों फिल्मों के प्लॉट में काफी कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद इंटरनेट पर बहस तेज हो गई कि क्या नई फिल्म पुरानी फिल्म से बेस्ड है।