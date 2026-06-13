‘माइक हाथ में था, तभी बोलना चाहिए था’, Pranit More विवाद पर स्नेहिल दीक्षित का बयान चर्चा में

बता दें कि आज यानी शनिवार को स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने 370 बिरयानी वाले विवाद को बढ़ता देख और FIR होने के बाद अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी है. साथ ही इस कार्यवाही में पूरा सहयोग देने की भी बात कही है। वीडियो में कॉमेडियन ने कहा, 'तो ये बात मुझे आप सभी से काफी समय से करनी थी। मेरे एक शो का क्लिप काफी वायरल हो गया जिसकी वजह से मुझे काफी हेट मिल रही है। और मैं ये नफरत डिजर्व भी करता हूं। लेकिन उस लड़के ने जो भी बातें बोलीं वो काफी आपत्तिजनक हैं। उसकी बातों पर लोग हंस रहे थे और मैं भी उसी में ही बह गया। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की।'