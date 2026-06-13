13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

‘माइक हाथ में था, तभी बोलना चाहिए था’, Pranit More विवाद पर स्नेहिल दीक्षित का बयान चर्चा में

Snehil Dixit on Pranit More Controversy: 370 बिरियानी कंट्रोवर्सी और प्रणित मोरे विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां और कॉमेडियंस इस विवाद पर अपनी राय दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस स्नेहिल दीक्षित मेहरा का। प्रणित मोरे के शो उन्होने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब ये विवादित बयान शूट हुआ था तभी उसको रोकना चाहिए था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jun 13, 2026

Pranit More Controversy

Pranit More विवाद पर कॉमेडियन स्नेहिल दीक्षित का बड़ा बयान। (फोटो सोर्स: IMDb)

Pranit More Controversy: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के विवाद पर कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस स्नेहिल दीक्षित मेहरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शो के दौरान अगर कोई गलत या महिला विरोधी टिप्पणी हुई थी तो उसी समय उसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त माइक कॉमेडियन के हाथ में था। स्नेहिल ने कहा कि सिर्फ हंसने तक बात सीमित नहीं रहती, लेकिन जब किसी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होती है जिसने उसे शेयर किया है। उन्होंने इस मामले में कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

प्रणीत मोरे ने मांगी माफ़ी

बता दें कि आज यानी शनिवार को स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने 370 बिरयानी वाले विवाद को बढ़ता देख और FIR होने के बाद अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी है. साथ ही इस कार्यवाही में पूरा सहयोग देने की भी बात कही है। वीडियो में कॉमेडियन ने कहा, 'तो ये बात मुझे आप सभी से काफी समय से करनी थी। मेरे एक शो का क्लिप काफी वायरल हो गया जिसकी वजह से मुझे काफी हेट मिल रही है। और मैं ये नफरत डिजर्व भी करता हूं। लेकिन उस लड़के ने जो भी बातें बोलीं वो काफी आपत्तिजनक हैं। उसकी बातों पर लोग हंस रहे थे और मैं भी उसी में ही बह गया। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की।'

'कानूनी प्रक्रिया में पूरी सहायता करूंगा'

इसके साथ ही प्रणित मोरे ने कहा, 'अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर ही रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप सभी मुझे एक चांस दीजिए। मैं खुद को बेहतर इंसान बनाकर दिखाऊंगा। मेरे खिलाफ जो भी कानूनी कदम उठाया गया है, मैं उसमें पूरा सहयोग दूंगा। मेरी वजह से जिन भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं। मैं अपनी कॉमेडी स्किल्स पर अब और ज्यादा काम करूंगा।'

क्या है ₹370 बिरयानी विवाद

बता दें कि कुछ दिन पहले कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में ₹370 बिरयानी वाले कमेंट पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। शो में 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने कहा कि वह एक महिला के साथ डेट पर गए थे, जहां उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट के लिए 370 रुपये दिए, और इसलिए वो अपने इन्वेस्टमेंट पर “रिटर्न” के हकदार हैं। इस टिप्पणी पर प्रणित मोरे हंसने लगे और उन्हें शो में बोलने का मौका दिया। हिमांशु ने बाद में माफी मांगी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। इस बीच, प्रणित ने भी माफी मांगते हुए कहा कि ‘ऑडियंस मेंबर के कमेंट मेरे विचार नहीं दिखाते हैं’।

हिमांशु जांगड़ा को निकला गया नौकरी से

देखते ही देखते ये विवाद पर आग की तरह फैल गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रणीत मोरे की जमकर आलोचना की। कई कॉमेडियंस, सेलिब्रिटीज ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शो को बंद करने और प्रणीत के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की मांग भी की। बता दें कि बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रणीत का सोशल मीडिया अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया है।

बता दें कि बढ़ते विवाद के चलते हिमांशु जांगड़ा को उनकी कंपनी ने जॉब से निकाल दिया है।

वहीं, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार के खिलाफ एक्शन लिया है। तीनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए गए आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर FIR दर्ज की गई है। बता दें कि कुछ समय पहले डॉ. सेजल पवार ने भी इसी शो में डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर विवादित बयान दिया था, जो इस 370 बिरियानी विवाद के बीच वायरल होने लगा है।

प्रणित मोरे की ‘370 बिरियानी कंट्रोवर्सी’ से लेकर समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ तक, 7 कॉमेडियंस फंसे विवादों में

ये भी पढ़ें
Indian Stand-Up Comedians Controversies

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Updated on:

13 Jun 2026 06:47 pm

Published on:

13 Jun 2026 06:26 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘माइक हाथ में था, तभी बोलना चाहिए था’, Pranit More विवाद पर स्नेहिल दीक्षित का बयान चर्चा में

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

प्रणित मोरे की ‘370 बिरियानी कंट्रोवर्सी’ से लेकर समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ तक, 7 कॉमेडियंस फंसे विवादों में

Indian Stand-Up Comedians Controversies
OTT

प्रणीत मोरे के शो में Dead Bodies पर कमेंट कर फंसी MBBS स्टूडेंट सेजल पवार, KEM हॉस्पिटल ने शुरू की जांच

Pranit More Sejal Pawar
OTT

15 देशों में ट्रेंड कर रही ‘मां बहन’ के साथ ‘छोरी’ और ‘दलदल’, क्या आपने अब तक नहीं देखी ये फिल्में

Netflix Global Top 10 trends in 15 countries
OTT

प्रणीत मोरे विवाद पर भड़के सुनील पाल, बोले- ‘अश्लीलता फैलाने वाले सोशल टेररिस्ट हैं’

Sunil Pal on 370 Biryani Controversy
OTT

भारत आज भी नहीं भूला 26 अगस्त 1978 की वो रात! रंगा-बिल्ला कांड की दहला देने वाली कहानी फिर चर्चा में

भारत आज भी नहीं भूला 26 अगस्त 1978 की वो रात! रंगा-बिल्ला कांड की दहला देने वाली कहानी फिर चर्चा में
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.