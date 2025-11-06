Patrika LogoSwitch to English

45 करोड़ के बंगले की मालकिन हैं ये मल्लिका-ए-हुस्न, एक फिल्म के लिए लेती हैं तगड़ी फीस

Pooja Hegde: ये कोई और नहीं बल्कि साउथ और बॉलीवुड की चहेती हसीना पूजा हेगड़े हैं, जिन्होंने 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। आज वो 45 करोड़ के आलीशान बंगले में रहती हैं और...

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 06, 2025

2010 में मिस यूनिवर्स, 45 करोड़ के बंगले में रहती...4 करोड़ फिल्म का चार्ज, जानें कौन हैं ये मल्लिका-ए-हुस्न

कौन हैं ये एक्ट्रेस (सोर्स: freepik)

Pooja Hegde: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-पहचानी अदाकारा पूजा हेगड़े, अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए पहचानी जाती हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत चुकीं पूजा हेगड़े की कमाई किसी 'सुल्तान' से कम नहीं हैं। साउथ और हिंदी फिल्मों की सबसे ग्लैमरस चेहरों में से एक हैं। हालांकि, कम उम्र में ही पैन-इंडिया स्टार बन चुकीं पूजा ना सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से धमाल मचाती हैं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से भी सुर्खियां बटोरती आई हैं।

बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफल ना रही हों लेकिन

साल 2012 में पूजा हेगड़े ने तमिल फिल्म 'मुखमुकी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई। बता दें कि 'राधे श्याम', 'बीस्ट' और 'आचार्य' जैसी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफल ना रही हों लेकिन सूर्य की फिल्म 'रेट्रो' में 'कनिमा' और सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कूली' के 'मोनिका' गाने पर उनकी डांस परफॉर्मेंस ने खूब वाहवाही लूटी।

खबरों के अनुसार, पूजा हेगड़े की मंथली इनकम करीब 50 लाख रुपए है और वे ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए एक ऐड के 40 लाख रुपए चार्ज करती हैं, जो उनकी 27 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की लोकप्रियता को बताता है।

45 करोड़ के बंगले में रहती… 4 करोड़ फिल्म का चार्ज

IMDb के अनुसार, एक्ट्रेस फिल्मों के लिए 4 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। ETimes के मुताबिक, टोटल मिलाकर 2025 तक उनकी नेट वर्थ लगभग 50 करोड़ रुपए का हो गया है। एक्ट्रेस की संपत्ति की बात करें तो, वे मुंबई में 4,000 स्क्वायर फीट का एक शानदार सी-फेसिंग बंगला रखती हैं, जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा उनके पास बांद्रा में 6 करोड़ रुपये का 3BHK अपार्टमेंट और हैदराबाद में 4 करोड़ रुपये का घर भी है। साथ ही उनका लग्जरी कार कलेक्शन भी बेहद अनोखा का है। पूजा के गैराज में 4 करोड़ रुपये की रेंज रोवर, 2 करोड़ रुपये की पोर्श केयन, 80 लाख रुपये की ऑडी Q7, और 60 लाख रुपये की जैगुआर जैसी गाड़ियां शामिल हैं।

पूजा हेगड़े के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं

वर्कफ्रॉट की बात करें तो पूजा हेगड़े के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वो जल्द ही शाहिद कपूर के साथ फिल्म 'देवा', सूर्या के साथ 'सूर्या 44' और विजय (थलपति) की फिल्म 'जना नायकन' (पहले 'थलपति 69' के नाम से जानी जाती थी) में लीड रोल में नजर आएंगी। फ्लॉप फिल्मों के बाद भी उनका चार्म और टैलेंट उन्हें लगातार सुपरस्टार बनाए रखता है।

