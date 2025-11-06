45 करोड़ के बंगले की मालकिन हैं ये मल्लिका-ए-हुस्न, एक फिल्म के लिए लेती हैं तगड़ी फीस

Pooja Hegde: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-पहचानी अदाकारा पूजा हेगड़े, अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए पहचानी जाती हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत चुकीं पूजा हेगड़े की कमाई किसी 'सुल्तान' से कम नहीं हैं। साउथ और हिंदी फिल्मों की सबसे ग्लैमरस चेहरों में से एक हैं। हालांकि, कम उम्र में ही पैन-इंडिया स्टार बन चुकीं पूजा ना सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से धमाल मचाती हैं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से भी सुर्खियां बटोरती आई हैं।