मेरी आंखें नम हुई हैं तो आपकी आंखों में भी आंसू आए… 83 की उम्र में रो पड़े अमिताभ बच्चन, KBC 17 को विदाई देते वक्त टूटे एक्टर

Kaun Banega Crorepati 17 Grand Finale: कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, अब इसका ग्रैंड फिनाले आज रात होने वाला है और अमिताभ बच्चन इस सीजन को एक दमदार फिनाले के साथ खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें, सरप्राइज से भरे एक स्पेशल एपिसोड में, लेजेंडरी एक्टर ने एक इमोशनल स्पीच दी और फैंस को उनके प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए।
बिग-बी ने एक अनोखी परफॉर्मेंस देकर इतिहास भी रच दिया और फिनाले से पहले ऑनलाइन रोमांचक प्रोमो शेयर किए गए, जिससे फैंस को शो के यादगार पलों की एक झलक देखने को मिली है, जिसमें 30 मिनट से ज्यादा समय तक बिना रुके अपने आइकॉनिक गाने गाने से लेकर उनकी इमोशनल स्पीच और कॉमेडियन-एक्टर कीकू शारदा के फिनाले में अपने सिग्नेचर ह्यूमर को जोड़ने तक, इस एपिसोड में एंटरटेनमेंट और पुरानी यादों की झलक सामने लेकर आने वाली है।
सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठे नजर आए हैं, जब उन्होंने सीजन के आखिरी एपिसोड को होस्ट करते हुए अपनी इमोशनल स्पीच दी, तो एक्टर की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ऑडियंस को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया।
अमिताभ बच्चन ने बिना रुके 30 मिनट तक अपनी स्पीच ये कहकर शुरू की, "कभी कभी हम किसी पल को इतना जी लेते हैं, जिसमें इतना खो जाते हैं कि जब वो पल अपने आखिरी छोर में होता है तो लगता है जैसे कि अरे अभी-अभी तो शुरू हुआ था और इतनी जल्दी खत्म भी हो रहा है। सब कुछ ऐसा लगता है मानो, कल की ही बात थी। इन्हीं भावनाओं से गुजरते हुए मैं खेल की आखिरी दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। अपने जीवन का एक तिहाई, मेरी जिंदगी के एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा आप सबके साथ बिताना, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी," इसे सुनकर फैंस उनके लिए तालियां बजाने लगे।
इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, "जब-जब मैंने इस मन से कहा है कि हम आ रहे हैं, आप सब ने खुली बाहों से मेरा वेलकम किया है। जब मैं हंसा हूं तो आप हंसे हैं, जब मेरी आंखें नम हुई हैं तो आपकी आंखों से भी आंसू बहे हैं। आप मेरे साथ इस सफर में भागीदार बनते रहे हैं-आरंभ से लेकर अंत तक- मैं आपसे केवल इतना ही कहने की क्षमता रखता हूं कि आप हैं तो ये खेल है और ये खेल है तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैंने दिल से कहा है कि मैं आ रहा हूं, आप सबने खुले हाथों से मेरा स्वागत किया है।"
बता दें, 83 साल की उम्र में बनाया गायकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस फिनाले की सबसे बड़ी हाईलाइट अमिताभ बच्चन की एक हैरतअंगेज परफॉर्मेंस रही है। साथ ही , 83 साल के मेगास्टार ने केबीसी के मंच पर लगातार 30 मिनट तक अपने क्लासिक हिट गाने गाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 'रंग बरसे' (सिलसिला), 'होरी खेले रघुवीरा' (बागबान), 'चलत मुसाफिर' (तीसरी कसम) और 'मेरे अंगने में' (लावारिस) जैसे गानों से समां बांध दिया। इस उम्र में भी उनकी ऐसी ऊर्जा देखकर हर कोई दंग रह गया। मेकर्स ने इस पल को "जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव" बताया है।
दरअसल, ग्रैंड फिनाले को खास बनाने के लिए कॉमेडियन कीकू शारदा भी हॉट सीट पर बैठे दिखे और उन्होंने अपने सिग्नेचर अंदाज में दर्शकों को लोटपोट कर दिया। कीकू ने मजाक में कहा कि वे स्कूल में 'ABC' सीखने से इसलिए मना कर देते थे क्योंकि वे सिर्फ 'KBC' के लिए पढ़ना चाहते थे। तो वहीं, हाल ही में अमिताभ के पोते अगस्त्य नंदा की मौजूदगी ने भी शो के माहौल को काफी खास बना दिया था।
