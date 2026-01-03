मेरी आंखें नम हुई हैं तो आपकी आंखों में भी आंसू आए… 83 की उम्र में रो पड़े अमिताभ बच्चन, KBC 17 को विदाई देते वक्त टूटे एक्टर

अमिताभ बच्चन ने बिना रुके 30 मिनट तक अपनी स्पीच ये कहकर शुरू की, "कभी कभी हम किसी पल को इतना जी लेते हैं, जिसमें इतना खो जाते हैं कि जब वो पल अपने आखिरी छोर में होता है तो लगता है जैसे कि अरे अभी-अभी तो शुरू हुआ था और इतनी जल्दी खत्म भी हो रहा है। सब कुछ ऐसा लगता है मानो, कल की ही बात थी। इन्हीं भावनाओं से गुजरते हुए मैं खेल की आखिरी दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। अपने जीवन का एक तिहाई, मेरी जिंदगी के एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा आप सबके साथ बिताना, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी," इसे सुनकर फैंस उनके लिए तालियां बजाने लगे।