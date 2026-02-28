भगवा कपड़ों में बिना सिर वाले शख्स संग, मिस्टर खिलाड़ी का वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा! वायरल

इसा बीच, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक्टर भगवा रंग के कपड़े पहने बिना सिर वाले शख्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय चर्चा करते हुए पूछते हैं कि क्या भूत-वूत होते हैं? बिना सिर वाला शख्स कहता है, "पता नहीं सर, जबसे मैं पैदा हुआ हूं मेरी मां बोलती थी, मेरा बाप भूत है और मेरा बाप बोलता था मेरी मां भूत है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं पर ये सब अफवाहें हैं आप इन सब पर विश्वास मत करो।”