इस पर काजोल का मानना ​​था कि, 'मुझे लगता है कि छोटे लोग अपनी जिंदगी और अफेयर्स के बारे में सब कुछ छिपाने में ज्यादा अच्छे होते हैं।' अनन्या ने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से 'सब कुछ वैसे भी सामने आ जाता है' और दूसरा बयान ये था कि आज के बच्चे कपड़े बदलने से भी ज्यादा तेजी से पार्टनर बदलते हैं। ये ट्विंकल का मानना था, जबकि बाकी तीनों की राय अलग थी। ट्विंकल एक्टर ने शेयर किया, 'ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे समय में ऐसा था, लोग क्या कहेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के बच्चे जल्दी-जल्दी पार्टनर बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है।'