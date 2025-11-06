Too Much Show (सोर्स: X @ottplayapp)
Twinkle Khanna Too Much Show: ट्विंकल खन्ना और काजोल का चैट शो 'टू मच' कई वजहों से सुर्खियों में रहा है। इससे पहले ट्विंकल खन्ना की धोखा देने वाली राय ने सबका ध्यान खींचा था। जिसमें उन्होंने काजोल के साथ उनके शो 'टू मच' में फिजीकल चीटिंग को सामान्य मानने के लिए उन्हें ट्रोल किया गया था। अब इसके लेटेस्ट एपिसोड में ट्विंकल खन्ना ने कहा है कि आज की पीढ़ी कपड़े बदलने से भी ज्यादा तेजी से पार्टनर बदलती है। इस एपिसोड में फराह खान और अनन्या पांडे गेस्ट थीं।
This side, that side के सेगमेंट के दौरान ट्विंकल, काजोल, फराह और अनन्या से पूछा गया कि क्या वे इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं कि बड़े लोग छोटे लोगों की तुलना में अपने अफेयर्स छिपाने में ज्यादा अच्छे होते हैं। ट्विंकल, फराह और अनन्या सहमत थीं, जबकि काजोल असहमत थीं। इस पर ट्विंकल खन्ना ने अपना बचाव करते हुए कहा, 'बड़े लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें बहुत प्रैक्टिस होती है।'
इस पर काजोल का मानना था कि, 'मुझे लगता है कि छोटे लोग अपनी जिंदगी और अफेयर्स के बारे में सब कुछ छिपाने में ज्यादा अच्छे होते हैं।' अनन्या ने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से 'सब कुछ वैसे भी सामने आ जाता है' और दूसरा बयान ये था कि आज के बच्चे कपड़े बदलने से भी ज्यादा तेजी से पार्टनर बदलते हैं। ये ट्विंकल का मानना था, जबकि बाकी तीनों की राय अलग थी। ट्विंकल एक्टर ने शेयर किया, 'ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे समय में ऐसा था, लोग क्या कहेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के बच्चे जल्दी-जल्दी पार्टनर बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है।'
इस पर जब अनन्या ने कहा, 'लोग हमेशा से पार्टनर बदलते रहे हैं। पहले, ये बस थोड़ा ज्यादा समझदारी से होता था' ट्विंकल ने आगे कहा कि 'उनके लिए ये बहुत आसान है क्योंकि कोई बोझ नहीं होता। वे सोचते हैं, ये काम नहीं कर रहा है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं।'
इसके पिछले एपिसोड में जब करण जौहर और जान्हवी कपूर वाले एपिसोड में, उनसे पूछा गया कि क्या इमोशनल और फिजिकल बेवफाई दोनों में से सबसे ज्यादा खराब क्या है। तो करण, काजोल और ट्विंकल इससे सहमत थे, जबकि जान्हवी ने कहा कि दोनों ही बराबर खराब हैं। ट्विंकल खन्ना ने उनकी राय को ये कहकर खारिज कर दिया था कि 'इन्होंने वो नहीं देखा जो हमने देखा है।' इस बयान पर वो काफी ट्रोल भी हुईं, जिस पर नेटिजन्स ने ट्विंकल के विचारों को बकवास कहा था। अब एक बार फिर 'टू मच' के हालिया एपिसोड में उनके बयान के बारे में नेटिजन्स इस पर सहमत नहीं हैं।
