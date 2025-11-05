Patrika LogoSwitch to English

Saiyaara के पीआर स्टंट पर Bigg Boss 19 फेम मृदुल का आया बयान, कहा- सब झूठ था…

Bigg Boss 19 फेम मृदुल ने 'Saiyaara' के पीआर स्टंट पर खुलकर अपनी बात रखी है। साथ ही, बिग बॉस के बाकि कंटेस्टेट ने भी अपनी-अपनी राय दी, जो वायरल हो रहा है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 05, 2025

Saiyaara के पीआर स्टंट पर Bigg Boss 19 फेम मृदुल का आया बयान, कहा- सब झूठ था...

मृदुल तिवारी (सोर्स: X @BiggBoss_Tak)

mridul tiwari revealed saiyaara fake pr game: 'आशिकी 2', 'आवारापन', 'सैयारा' जैसी फिल्में बना चुके मोहित सूरी लगातार अपनी फिल्मों के कारण चर्चा में रहते हैं। बता दें कि 'सैयारा' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक रही है। जुलाई 2025 में रिलीज हुई इस रोमांटिक फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया।

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर Sacnilk के मुताबिक धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारत में करीब 329 करोड़ और दुनियाभर में 569 करोड़ रूपये से ज्यादा की कमाई की। रिलीज के बाद इसके सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमें फैंस फिल्म देखकर रोते और भावुक होते नजर आए। दरअसल, ये फिल्म अब 'बिग बॉस 19' में भी चर्चा का विषय बन गई है।

अभी तक सैयारा नहीं देखी

बिग बॉस 19 में मृदुल और गौरव खन्ना ने बताया कि उन्होंने अभी तक सैयारा नहीं देखी है। इस पर मृदुल तिवारी ने हंसते हुए कहा, 'अच्छा किया, ये सब पीआर स्टंट था।' जब गौरव ने पूछा कि क्या फिल्म वाकई उतनी इमोशनल है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया गया है, तो इस पर मृदुल ने कहा 'अरे, ऐसा कुछ नहीं है।'

इसके बाद मृदुल ने अशनूर से बातचीत में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियोज असल में PR स्टंट थे। जिस पर अशनूर, मृदुल की बात का सपोर्ट करते हुए कहती है, 'इंस्टाग्राम पर कई लोगों से कहा गया था कि थिएटर जाकर ऐसा रिएक्शन दो।' ये सुनकर गौरव खन्ना भी शॉक्ड हुए और पूछा, सच में? जिस पर अशनूर ने कहा 'हां, ये सब फिल्म की प्रमोशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा था।'

फिल्म कैसी लगी

जब गौरव ने आखिर में पूछा कि ये फिल्म कैसी लगी, तो अशनूर ने जवाब दिया, 'देखने लायक है, लेकिन उतनी इमोशनल नहीं जितनी दिखाया गया। बस हाइप ने इसे बड़ा बना दिया है।' फिल्म 'सैयारा' को युवाओं ने खूब पसंद किया था और थिएटरों के बाहर फैंस की भीड़ देखी गई थी। अब बिग बॉस 19 में हुए खुलासों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या फैंस के वायरल रिएक्शन वाकई सच्चे थे या फिर सब कुछ पहले से प्लान किया गया था।

‘आज कुछ होने वाला है…’ कोहली ने बताया थिएटर में फर्स्ट टाइम फिल्म देखने का एक्सपीरियंस
बॉलीवुड
'आज कुछ होने वाला है...' कोहली ने बताया थिएटर में फर्स्ट टाइम फिल्म देखने का एक्सपीरियंस

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Updated on:

05 Nov 2025 06:10 pm

Published on:

05 Nov 2025 06:08 pm

Saiyaara के पीआर स्टंट पर Bigg Boss 19 फेम मृदुल का आया बयान, कहा- सब झूठ था…

