'आज कुछ होने वाला है...' कोहली ने बताया थिएटर में फर्स्ट टाइम फिल्म देखने का एक्सपीरियंस

विराट कोहली (सोर्स: X @imVkohli)
Virat Kohli Birthday: इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार विराट कोहली के फैंस उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, और क्या नापसंद है। तो आज हम आपको बताएंगे कि विराट कोहली ने बड़े पर्दे पर पहली फिल्म कौन-सी देखी थी और किस थिएटर में देखी। फिलहाल विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पहली फिल्म और उस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं।
दरअसल, विराट कोहली का ये वीडियो jitvisuals नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में एंकर उनसे पूछता है कि उन्होंने बड़े पर्दे पर पहली फिल्म कौन-सी देखी थी। इस पर विराट कोहली ने बताया कि उन्होंने पहली फिल्म बॉर्डर और उन्होंने ये दिल्ली के तिलक नगर के एक सिनेमा हॉल में बॉर्डर देखी थी।
साथ ही, विराट कोहली ने ये भी कहा कि जब वो थिएटर गए थे, तो उन्हें लगा था कि 'आज कुछ थिएटर में बड़ा होने वाला है।' इस पर उन्होंने बताया कि, जब वो पहली बार फिल्म देखने गए थे, तब वो लगभग 10 साल के थे।
सबसे मजेदार बात ये थी कि सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म बॉर्डर 13 जून 1997 को रिलीज हुई थी। जो मेरे लिए काफी नया था, क्योंकि उस समय मैं बचपन में था। इसके आगे विराट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बॉलीवुड फिल्में और गाने बहुत पसंद हैं।
उनकी प्लेलिस्ट में किशोर कुमार के गाने होते हैं और उन्हें पंजाबी गाने सुनना पसंद है। क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली ने टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। साथ ही वो वन डे इंटरनेशनल में भारत के लिए खेलते रहेंगे।
दरअसल, इससे पहले लंदन के एक खास इवेंट YouWeCan में पहुंचे थे, जहां विराट कोहली काफी सरल अंदाज में दिखे। वहां मौजूद ट्रैवल ब्लॉगर और कॉमेडियन सुमित सपरा को उन्होंने देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए बात भी की थी। लेकिन जब सुमित ने हंसते हुए इशारे में पूछा कि 'अनुष्का कहां हैं?' तो विराट ने भी मजेदार अंदाज में लिपसिंक और इशारों के जरिए बताया ,'वो घर पर हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं।' ये छोटी सी बातचीत बिना एक शब्द बोले हुई। लेकिन उनके हावभाव ने फैंस का दिल जीत लिया, और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। जिसमें फैंस कपल की काफी तारीफ करते नजर आ रहे थे।
