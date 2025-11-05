'आज कुछ होने वाला है...' कोहली ने बताया थिएटर में फर्स्ट टाइम फिल्म देखने का एक्सपीरियंस

दरअसल, इससे पहले लंदन के एक खास इवेंट YouWeCan में पहुंचे थे, जहां विराट कोहली काफी सरल अंदाज में दिखे। वहां मौजूद ट्रैवल ब्लॉगर और कॉमेडियन सुमित सपरा को उन्होंने देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए बात भी की थी। लेकिन जब सुमित ने हंसते हुए इशारे में पूछा कि 'अनुष्का कहां हैं?' तो विराट ने भी मजेदार अंदाज में लिपसिंक और इशारों के जरिए बताया ,'वो घर पर हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं।' ये छोटी सी बातचीत बिना एक शब्द बोले हुई। लेकिन उनके हावभाव ने फैंस का दिल जीत लिया, और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। जिसमें फैंस कपल की काफी तारीफ करते नजर आ रहे थे।