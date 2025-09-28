IND- PAK मैच से पहले विराट कोहली ने शेयर की अनुष्का शर्मा संग पोस्ट, लिखी ये बात

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा
Virat Kohli Post: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कपल के बीच कितना प्यार है ये हर कोई जानता है, लेकिन कम ही ऐसा समय आता है जब दोनों ही इसका सोशल मीडिया पर इजहार करते हैं, लेकिन अब विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है। दोनों इसमें बेहद प्यारे नजर आ रहे हैं। जैसे ही पोस्ट सामने आया, फैंस ने कमेंट की लाइन लगा।
विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अनुष्का शर्मा के साथ कैमरे की तरफ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में विराट अपनी पत्नी अनुष्का के चेहरे के बेहद करीब हैं, और दोनों के चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान है। इस फोटो को देखकर उनकी क्यूट केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। साथ ही विराट ने कैप्शन में लिखा, "एक मिनट हो गया।" अब लोग इसे आज के मैच से जोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कमेंट कर रहे हैं।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इस तस्वीर को फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। फैंस दिल और फायर इमोजी के साथ जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं। यही नहीं, आलिया भट्ट, अथिया शेट्टी और दूसरे बॉलीवुड सितारों ने भी इस तस्वीर पर अपना प्यार बरसाया है।
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "मेड फॉर इज अदर।" दूसरे ने लिखा, "विराट भाई आज तो हम जितेंगे।" तीसरे ने लिखा, "खूबसूरत जोड़ी।" एक अन्य ने लिखा, "विराट भाई आज मैच जरूर देखना।" बता दें, विराट कोहली चैंपियस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज में दिखेंगे।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। शादी के बाद साल 2021 में उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ और पिछले साल 2024 को कपल ने अपने दूसरे बच्चे, बेटे अकाय का दुनिया में स्वागत किया था। ऐसे में कपल के बीच प्यार देखकर फैंस भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए हैं।
