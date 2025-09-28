IND- PAK मैच से पहले विराट कोहली ने शेयर की अनुष्का शर्मा संग पोस्ट, लिखी ये बात

विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अनुष्का शर्मा के साथ कैमरे की तरफ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में विराट अपनी पत्नी अनुष्का के चेहरे के बेहद करीब हैं, और दोनों के चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान है। इस फोटो को देखकर उनकी क्यूट केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। साथ ही विराट ने कैप्शन में लिखा, "एक मिनट हो गया।" अब लोग इसे आज के मैच से जोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कमेंट कर रहे हैं।