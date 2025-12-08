‘तेरे इश्क में’ को ‘धुरंधर’ से मिली टक्कर, जानें कौन रहा किससे आगे

'तेरे इश्क में' और 'धुरंधर' (सोर्स: X)
Dhurandhar Vs Tere Ishq Mein: बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 2 बड़ी फिल्में आमने-सामने हैं। पहली धनुष-कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' और दूसरी रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर'। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के आने के बाद से धनुष और कृति सेनन की फिल्म की कमाई पर सीधा असर पड़ा है।
फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय के निर्देशन में बनी 'तेरे इश्क में' को धनुष और कृति सेनन की केमिस्ट्री के लिए खूब सराहना मिली हैं। इस फिल्म को 'रांझणा' यूनिवर्स का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके कहानी और किरदार भी आपस में जुड़े हुए हैं। बता दें, एआर रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म को क्रिटिक्स से शानदार रिव्यू मिले है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी और अपने 9वें दिन तक इसका कुल 92.90 करोड़ रुपए की है, लेकिन अब 10वें दिन धनुष के सामने रणवीर सिंह सीना ताने खड़े हैं, जिससे 'तेरे इश्क में' की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है।
फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा लगातार बिखेरे हुए है। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बता दें, फिल्म ने पहले वीकेंड तक 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और आज चौथे दिन फिल्म 99.5 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिल्म 'धुरंधर' की कहानी की बात करें तो, 1999 में कंधार हाईजैकिंग के इर्द-गिर्द दिखाई गई है, जहां IB चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) प्लेन के अंदर यात्रियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसे द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।
दरअसल, 'धुरंधर' की ये दमदार कमाई सीधे तौर पर 'तेरे इश्क में' की कमाई पर ब्रेक लगा रही है। जहां 'तेरे इश्क में' 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की कगार पर थी, वहीं 'धुरंधर' ने खुद 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लगभग सुनिश्चित कर ली है। अब देखना ये है कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों के बीच ये तगड़ा मुकाबला आगे क्या मोड़ लेता है।
