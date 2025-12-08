‘तेरे इश्क में’ को ‘धुरंधर’ से मिली टक्कर, जानें कौन रहा किससे आगे

फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा लगातार बिखेरे हुए है। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बता दें, फिल्म ने पहले वीकेंड तक 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और आज चौथे दिन फिल्म 99.5 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिल्म 'धुरंधर' की कहानी की बात करें तो, 1999 में कंधार हाईजैकिंग के इर्द-गिर्द दिखाई गई है, जहां IB चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) प्लेन के अंदर यात्रियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसे द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।