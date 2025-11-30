‘तेरे इश्क में’ के शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, क्या ‘सैयारा’ से आगे निकली जाएगी ये फिल्म

भारत में अब तक 2 दिन में धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 33 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। माना जा रहा है कि ओपनिंग वीकेंड तक, ये फिल्म भारत में नेट 50 करोड़ रुपये का कारोबार कर सकती है, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई का ये आंकड़ा 65-70 करोड़ रुपये के आस-पास पहुंच सकता है। इस तरह के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि 'तेरे इश्क में' इस साल की सफल मूवीज की लिस्ट में आसानी से शामिल हो सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डायरेक्टर आनंद एल. राय की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म वाकई असरदार साबित हुई है और ये फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना रही है।