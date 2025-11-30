‘तेरे इश्क में’ के शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, क्या ‘सैयारा’ से आगे निकली जाएगी ये फिल्म

Tere Ishk Mein Vs Saiyaara (सोर्स: X )
Tere Ishk Mein Vs Saiyaara: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। 'रांझणा' जैसी जबरदस्त रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाने वाले निर्देशक आनंद एल. राय एक बार फिर अपनी नई पेशकश 'तेरे इश्क में' के साथ फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। बता दें, पहले 'कुंदन' और इस बार 'शंकर' के एकतरफा प्यार की कहानी को आनंद एल. राय ने सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरती और अनोखे अंदाज से पेश किया है। धनुष और कृति सेनन अभिनीत 'तेरे इश्क में' थिएटर में फैंस का मनोरंजन करने में कामयाब रही है।
फिल्म 'तेरे इश्क में' ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धमाकेदार कमाई की है। अब फैंस ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई 'सैयारा' को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के दूसरे दिन फिल्म 'तेरे इश्क में' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 21 करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जो इसके ओपनिंग डे की तुलना में काफी ज्यादा है।
जबकि इसने 2 दिन के अंदर ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन 45 करोड़ रुपये के करीब किया है, जो मेकर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। बता दें, फिल्म की अच्छी कमाई ने इसकी जबरदस्त कहानी और धनुष के दमदार अभिनय का प्रूफ दिया है।
वहीं, दूसरी ओर मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और यशराज के सीईओ अक्षय विधानी द्वारा निर्मित फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद मजबूत शुरुआत की थी। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म 'सैयारा' ने पहले दिन 21 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, जिसके बाद भारत में उसका कलेक्शन 24 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा था। इसके साथ ही, फिल्म ने केवल दो दिनों में 45 करोड़ रुपये का कलेक्शन हासिल किया था, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन दो दिनों में 50 करोड़ रुपये पार हो चुका था, जिसके चलते 'सैयारा' 2025 की हिट फिल्मों में शुमार हो चुकी है।
भारत में अब तक 2 दिन में धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 33 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। माना जा रहा है कि ओपनिंग वीकेंड तक, ये फिल्म भारत में नेट 50 करोड़ रुपये का कारोबार कर सकती है, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई का ये आंकड़ा 65-70 करोड़ रुपये के आस-पास पहुंच सकता है। इस तरह के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि 'तेरे इश्क में' इस साल की सफल मूवीज की लिस्ट में आसानी से शामिल हो सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डायरेक्टर आनंद एल. राय की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म वाकई असरदार साबित हुई है और ये फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना रही है।
