‘धुरंधर’ की रिकॉर्डतोड़ कमाई! बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, फिर भी विवादों के घेरे फिल्म

इतना ही नहीं, फिल्म में एक गैंगस्टर की कहानी को बताया गया है। जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की गहराई को दिखा रहा है और सबसे हैरान कर देने वाला सीन ये है कि हमजा (रणवीर सिंह) जासूस जिसे सान्याल ने पाकिस्तान के गहरे आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था, जो धीरे-धीरे बैकग्राउंड में चला जाता है। इसके बजाय, क्राइम किंगपिन रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) सेंटर स्टेज पर आ जाते हैं, साथ में पुलिस वाले चौधरी असलम (संजय दत्त) और लोकल पॉलिटिशियन जमील जमाली (राकेश बेदी) भी हैं। ये असल जिंदगी के किरदारों पर बेस्ड हैं और अक्सर सबसे ज्यादा चर्चित लाइनें बोलते हैं, जिसे देख आप सीट से उठ नहीं पाएंगे।