Fact Check: 'आप किसी और की दुल्हन...' मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल

सिद्धांत चतुर्वेदी संग मृणाल ठाकुर (सोर्स: bollywooddazzle के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)
siddhant chaturvedi And mrunal: पिछले कुछ महीनों से एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और एक्टर धनुष के बीच अफेयर व शादी की अफवाहें इंटरनेट पर तेजी फैल रही थीं, लेकिन अभी तक इन खबरों पर ठोस पुष्टि नहीं मिली है और दोनों कलाकारों ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहा नहीं है। तो वहीं, प्रमोशन इवेंट के दौरान एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी द्वारा मृणाल को चिढ़ाने वाला एक मोमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
इवेंट के दौरान सिद्धांत ने मस्ती में मृणाल की ओर इशारा करते हुए कहा, 'लगता है न यही हमारी दुल्हन है, लेकिन आप किसी और की दुल्हन है' और फिल्म के पोस्टर की ओर इशारा भी किया। बता दें कि ये कार्यक्रम उनकी आने वाली फिल्म 'दो दीवाने शहर में' के प्रमोशन का हिस्सा था। भीड़ ने इस पर चुटकी लेते हुए जोर से हंसकर रिएक्शन दिया और मृणाल ने भी हंसते‑हंसते सिद्धांत को हल्की थपकी दे दी। इससे पहले भी सिद्धांत ने मृणाल को चिढ़ाया था, जब उन्होंने चेन्नई‑संबंधी एक सवाल के बारे में मजाक बनाते हुए पलटकर रिएक्शन दी थी।
ये अफवाहें अगस्त 2025 में तेज हुईं जब मृणाल को 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर पर तमिल स्टार धनुष द्वारा गर्मजोशी से वेलकम करते देखा गया, उस समय का एक छोटा वीडियो वायरल हुआ, जिसमें धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' की रैप‑पार्टी में भी मृणाल की मौजूदगी ने अफवाहों को हवा दी।
फरवरी 2026 में शादी की खबरें फैलने पर दोनों स्टार्स के करीबी स्रोतों ने इन्हें खारिज कर दिया। मृणाल के एक करीबी ने स्पष्ट कहा कि वो अगले महीने शादी नहीं कर रहीं और ये खबर बेबुनियाद है।फिलहाल, मृणाल अपने व्यस्त शेड्यूल पर फोकस कर रही हैं। सिद्धांत का हल्का‑फुलका मजाक केवल प्रमोशन का रंगीन पल साबित हुआ, जो सोशल मीडिया की तेज रफ्तार पर और चर्चा का विषय बन गया।
