Fact Check: 'आप किसी और की दुल्हन...' मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल

इवेंट के दौरान सिद्धांत ने मस्ती में मृणाल की ओर इशारा करते हुए कहा, 'लगता है न यही हमारी दुल्हन है, लेकिन आप किसी और की दुल्हन है' और फिल्म के पोस्टर की ओर इशारा भी किया। बता दें कि ये कार्यक्रम उनकी आने वाली फिल्म 'दो दीवाने शहर में' के प्रमोशन का हिस्सा था। भीड़ ने इस पर चुटकी लेते हुए जोर से हंसकर रिएक्शन दिया और मृणाल ने भी हंसते‑हंसते सिद्धांत को हल्की थपकी दे दी। इससे पहले भी सिद्धांत ने मृणाल को चिढ़ाया था, जब उन्होंने चेन्नई‑संबंधी एक सवाल के बारे में मजाक बनाते हुए पलटकर रिएक्शन दी थी।