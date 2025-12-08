शादी कैंसिल होने के 24 घंटे बाद पलाश मुच्छल ने लिया ये बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाला की टूटी शादी
Palash Muchhal Post: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी रद्द हो चुकी हैं। दोनों ने अपनी जिंदगी के रास्ते अलग कर लिए हैं, इस खबर ने दोनों के फैंस को हैरान कर दिया है। बीते दिन रविवार 7 दिसंबर को स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर शादी की सभी खबरों पर चुप्पी तोड़ी और बताया था कि वह और पलाश अब साथ नहीं हैं शादी कैंसिल कर दी गई है।
इस खबर के बाद पलाश मुच्छल ने भी पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि वह उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ खबरें छापी हैं। अब शादी खत्म होने के बाद पलाश ने एक और बड़ा काम किया है। जिसे देखकर फैंस भी कमेंट कर इसका कारण पूछ रहे हैं।
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना से ब्रेकअप की बात सार्वजनिक होने के बाद, तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से पहले का अपना प्रपोजल वीडियो डिलीट कर दिया है। यह वही वीडियो था, जिसमें पलाश ने स्मृति को क्रिकेट स्टेडियम में बेहद ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।
प्रपोजल वीडियो के अलावा, पलाश ने वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन का एक वीडियो भी हटा दिया है। जैसे ही लोगों ने ये देखा सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, लेकिन पलाश ने अभी तक स्मृति के साथ की कई और तस्वीरें और पोस्ट डिलीट नहीं किए हैं।
वहीं, पलाश मुच्छल ने जो बीते दिन आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया था उसमें उन्होंने रिश्ते के टूटने की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, "मैंने लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला किया है और अपने पर्सनल रिलेशनशिप से मैं एक कदम पीछे लेता हूं।"
पलाश ने आगे कहा था कि उनके लिए यह देखना मुश्किल है कि लोग कैसे 'फालतू की अफवाहों' पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बताया, लेकिन कहा कि वह इसे अच्छे से संभालेंगे।
वहीं, क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने भी अपने बयान में शादी कैंसिल होने की बात साफ की थी। उन्होंने लिखा था कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं और मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं इस मुद्दे पर बोलूं।" उन्होंने आगे कहा कि वह काफी प्राइवेट इंसान हैं और अपनी निजता बनाए रखेंगी, "लेकिन एक चीज जो मैं क्लीयर करना चाहूंगी वो ये कि शादी कैंसिल हो गई है।
