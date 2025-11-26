Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पलाश मुच्छल का स्क्रीनशॉट के बाद एक्स-गर्लफ्रेंड संग इंटीमेट प्रपोजल वायरल, ऐसे लुटाते दिखे प्यार

Palash Muchhal Ex Girlfriend:  स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल के हाल ही में एक महिला दोस्त के साथ चैट के स्क्रीनशॉट लीक हुए थे। अब उसके तुरंत बाद पलाश के एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कुछ फोटोज और वायरल हो रही हैं। जिसे देख लोगों का कहना है कि वह स्मृति को धोखा दे रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 26, 2025

Palash Muchhal intimate proposal viral with ex-girlfriend after cheating allegation on Smriti Mandhana

पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज आई सामने

Palash Muchhal Ex Girlfriend: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और संगीतकार-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इसी बीच पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगे और उनका एक महिला मित्र के साथ स्क्रीनशॉट लीक हो गया था। जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था।

इसके 24 घंटे के अंदर ही पलाश मुच्छल की एक और लड़की के साथ कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे ऑनलाइन यूजर्स उनकी 'एक्स-गर्लफ्रेंड' बता रहे हैं। इसमें पलाश उस लड़की को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। उन्होंने उस लड़की को भी वैसे ही प्रपोज किया जैसे स्मृति को किया था।

पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड संग फोटो वायरल (Palash Muchhal Ex Girlfriend Photos Viral)

सोशल मीडिया पर पलाश का इंटीमेट प्रपोजल वायरल हो रहा है, उसमें पूरा सेटअप नजर आ रहा है, पलाश घुटनों पर बैठकर अपने पार्टनर को अंगूठी पहना रहे हैं। वह एक दिल की शेप में बने गोले के अंदर हैं और दोनों बेहद रोमांटिक लग रहे हैं। दोनों के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। बता दें, इंटीमेट प्रपोजल का मतलब ही ये है कि जो सार्वजनिक स्थान पर नहीं, बल्कि अकेले में, निजी माहौल में कार्य किया जाता है, जहां केवल दो लोग होते हैं।

पलाश ने किया था 2017 में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्रपोज (Palash Muchhal Ex Girlfriend Name)

पलाश और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटोज जैसे ही सामने आईं यूजर्स ने सर्च करना शुरू कर दिया। ऐसे में उनकी महिला मित्र की पहचान प्लास्टिक सर्जन बिरवा शाह के रूप में हुई है और दावा किया है कि ये प्रपोजल वाली तस्वीरें साल 2017 की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलाश ने 2019 में स्मृति को डेट करना शुरू किया था। हालांकि, हम इन फोटोज की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तेजी से फैल रही हैं।

स्मृति ने हटाए सारे खास पोस्ट (Smriti Mandhana Instagram)

इन अफवाहों और वायरल चैट्स के बीच, स्मृति मंधाना का अगला कदम सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी के फंक्शन से जुड़े सारे पोस्ट और प्रपोजल वीडियो डिलीट कर दिए हैं। हल्दी फंक्शन में टीम के साथ डांस करने वाले वीडियो भी अब उनके अकाउंट पर मौजूद नहीं हैं।

स्मृति के इस कदम ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। वह लगातार कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? शादी स्थगित होने के पीछे केवल पिता की तबीयत है या फिर इन वायरल हो रहे इल्जामों में कोई सच्चाई है?

स्मृति के पिता हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज (Smriti Mandhana Father Discharge From Hospital)

फिलहाल, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों ने इन सभी रिपोर्ट्स और अफवाहों पर चुप्पी साधी हुई है और किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फैंस को अब इन दोनों की तरफ से किसी आधिकारिक बयान का इंतजार है ताकि इस पूरे मामले में चल रही अटकलों पर विराम लग सके। वहीं, स्मृति के पिता अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं तो लोगों को अब ये भी इंतजार है कि शादी पर क्या अपडेट आता है।

ये भी पढ़ें

Fact Check: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने शादी टलने के बाद एक-दूसरें को किया अनफॉलो, जानें क्या है सच्चाई
बॉलीवुड
इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के X सेइंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के X से ली गई तस्वीर ली गई तस्वीर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

26 Nov 2025 12:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पलाश मुच्छल का स्क्रीनशॉट के बाद एक्स-गर्लफ्रेंड संग इंटीमेट प्रपोजल वायरल, ऐसे लुटाते दिखे प्यार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Special Tribute for Dharmendra : IFFI 2025 में इस दिन दिवंगत एक्टर धर्मेंद को दी जाएगी स्पेशल श्रद्धांजलि, शोले की स्क्रीनिंग रद्द

Special Tribute for Actor Dharmendra, Actor Dharmendra Latest News, IFFI 2025,
बॉलीवुड

Fact Check: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने शादी टलने के बाद एक-दूसरें को किया अनफॉलो, जानें क्या है सच्चाई

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के X सेइंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के X से ली गई तस्वीर ली गई तस्वीर
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के जाने से पाकिस्तानी एक्ट्रेस की आंखें हुई नम, 21 साल पुरानी फोटो की शेयर, बोलीं- अपनी धड़कन…

Pakistani Actress Reema Khan Emotional Dharmendra Death share photo and said cinema lost its heartbeat
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस फेमस एक्टर को नहीं मिली थी एंट्री! आखिर क्यों फोन पर करनी पड़ी बात

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस फेमस एक्टर को नहीं मिली एंट्री! आखिर क्यों फोन पर करनी पड़ी बात
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में हेमा मालिनी को रखा गया उनसे दूर? परिवार पर फूट रहा लोगों का गुस्सा

Hema Malini was kept away from Dharmendra at last moment fans angry on deol family (1)
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.