पलाश मुच्छल का स्क्रीनशॉट के बाद एक्स-गर्लफ्रेंड संग इंटीमेट प्रपोजल वायरल, ऐसे लुटाते दिखे प्यार

पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज आई सामने
Palash Muchhal Ex Girlfriend: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और संगीतकार-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इसी बीच पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगे और उनका एक महिला मित्र के साथ स्क्रीनशॉट लीक हो गया था। जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था।
इसके 24 घंटे के अंदर ही पलाश मुच्छल की एक और लड़की के साथ कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे ऑनलाइन यूजर्स उनकी 'एक्स-गर्लफ्रेंड' बता रहे हैं। इसमें पलाश उस लड़की को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। उन्होंने उस लड़की को भी वैसे ही प्रपोज किया जैसे स्मृति को किया था।
सोशल मीडिया पर पलाश का इंटीमेट प्रपोजल वायरल हो रहा है, उसमें पूरा सेटअप नजर आ रहा है, पलाश घुटनों पर बैठकर अपने पार्टनर को अंगूठी पहना रहे हैं। वह एक दिल की शेप में बने गोले के अंदर हैं और दोनों बेहद रोमांटिक लग रहे हैं। दोनों के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। बता दें, इंटीमेट प्रपोजल का मतलब ही ये है कि जो सार्वजनिक स्थान पर नहीं, बल्कि अकेले में, निजी माहौल में कार्य किया जाता है, जहां केवल दो लोग होते हैं।
पलाश और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटोज जैसे ही सामने आईं यूजर्स ने सर्च करना शुरू कर दिया। ऐसे में उनकी महिला मित्र की पहचान प्लास्टिक सर्जन बिरवा शाह के रूप में हुई है और दावा किया है कि ये प्रपोजल वाली तस्वीरें साल 2017 की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलाश ने 2019 में स्मृति को डेट करना शुरू किया था। हालांकि, हम इन फोटोज की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तेजी से फैल रही हैं।
इन अफवाहों और वायरल चैट्स के बीच, स्मृति मंधाना का अगला कदम सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी के फंक्शन से जुड़े सारे पोस्ट और प्रपोजल वीडियो डिलीट कर दिए हैं। हल्दी फंक्शन में टीम के साथ डांस करने वाले वीडियो भी अब उनके अकाउंट पर मौजूद नहीं हैं।
स्मृति के इस कदम ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। वह लगातार कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? शादी स्थगित होने के पीछे केवल पिता की तबीयत है या फिर इन वायरल हो रहे इल्जामों में कोई सच्चाई है?
फिलहाल, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों ने इन सभी रिपोर्ट्स और अफवाहों पर चुप्पी साधी हुई है और किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फैंस को अब इन दोनों की तरफ से किसी आधिकारिक बयान का इंतजार है ताकि इस पूरे मामले में चल रही अटकलों पर विराम लग सके। वहीं, स्मृति के पिता अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं तो लोगों को अब ये भी इंतजार है कि शादी पर क्या अपडेट आता है।
