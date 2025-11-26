Patrika LogoSwitch to English

Fact Check: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने शादी टलने के बाद एक-दूसरें को किया अनफॉलो, जानें क्या है सच्चाई

Smriti Mandhana Unfollowed Palash Muchhal: इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और उनके मंगेतर पलाश मुच्छल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर अब विराम लग गया है। जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्मृति ने पलाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, तो आइए जानें की इसके पीछे की क्या सच्चाई है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 26, 2025

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के X सेइंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के X से ली गई तस्वीर ली गई तस्वीर

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के X से ली गई तस्वीर

Smriti Mandhana Unfollowed Palash Muchhal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया, जिससे संगीत सेरेमनी और सब कुछ अचानक रोक दिया गया।

सोशल मीडिया पर ब्रेकअप की अफवाहें

इसी बीच एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्मृति ने पलाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, लेकिन TOI स्पोर्ट्स के वेरिफिकेशन से ये बात गलत साबित हुई है। स्मृति अभी भी इंस्टाग्राम पर पलाश को फॉलो कर रही हैं, जबकि ऑनलाइन शेयर किए गए स्क्रीनशॉट कुछ और ही बता रही है।

दोनों परिवारों में आई मेडिकल इमरजेंसी के वजह से

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी 23 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन दोनों परिवारों में आई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इसे टाल दिया गया है। ये खबर फैंस के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, लेकिन परिवारों ने साफ किया है कि ये देरी केवल स्वास्थ्य कारणों से है, ना कि किसी रिश्ते में आई दरार कि वजह से है।

बता दें, स्मृति मंधाना के पिता हल्दी सेरेमनी के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और जैसे ही उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके ठीक एक दिन बाद पलाश मुच्छल को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गईं और उन्हें भी तुरंत मेडिकल मदद की आवश्यकता पड़ी।

पलाश की मां बताया कि हल्दी सेरेमनी के बाद

पलाश की मां, अमिता मुच्छल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि स्मृति के फैसला करने से पहले ही उनके बेटे पलाश शादी टालने के बारे में सोच रहे थे। इस पर अमिता मुच्छल ने आगे कहा, "पलाश, स्मृति के पिता, श्रीनिवास मंधाना से इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं। उनका रिश्ता स्मृति-पलाश की केमिस्ट्री से भी ज्यादा गहरा है।" उन्होंने बताया कि हल्दी सेरेमनी के बाद जब मंधाना के पिता बीमार पड़े, तो पलाश इस बात से बहुत परेशान हो गए, जिससे वो खुद भी बीमार पड़ गए। उन्हें लगभग चार घंटे मेडिकल केयर की जरूरत पड़ी।

Entertainment

Updated on:

26 Nov 2025 12:01 pm

Published on:

26 Nov 2025 11:54 am

