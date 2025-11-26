Fact Check: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने शादी टलने के बाद एक-दूसरें को किया अनफॉलो, जानें क्या है सच्चाई

पलाश की मां, अमिता मुच्छल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि स्मृति के फैसला करने से पहले ही उनके बेटे पलाश शादी टालने के बारे में सोच रहे थे। इस पर अमिता मुच्छल ने आगे कहा, "पलाश, स्मृति के पिता, श्रीनिवास मंधाना से इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं। उनका रिश्ता स्मृति-पलाश की केमिस्ट्री से भी ज्यादा गहरा है।" उन्होंने बताया कि हल्दी सेरेमनी के बाद जब मंधाना के पिता बीमार पड़े, तो पलाश इस बात से बहुत परेशान हो गए, जिससे वो खुद भी बीमार पड़ गए। उन्हें लगभग चार घंटे मेडिकल केयर की जरूरत पड़ी।