बॉलीवुड

स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे थे मंगेतर पलाश मुच्छल? महिला संग चैट के ‘स्क्रीनशॉट’ ने मचाया तहलका

Smriti Mandhana and Palash Muchhal: स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद पलाश मुच्छल संग उन्होंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया है। अब ऐसे में एक महिला संग पलाश का चैट लीक हो रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 25, 2025

Palaash Muchhal Cheat On Smriti Mandhana

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल

Smriti Mandhana Deletes all Wedding Related Post: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन संगीत सेरेमनी के दौरान एक दुखद घटना हुई और सब कुछ अचानक रोक दिया गया। स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद यह फैसला किया गया। लेकिन इसी बीच एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। एक महिला के साथ पलाश मुच्छल के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। कहा जा रहा है कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। 

पलाश का महिला संग स्क्रीनशॉट हुआ लीक (Smriti Mandhana Palash Controversy)

24 नवंबर को पलाश मुच्छल की बहन पलक मुच्छल ने शादी स्थगित होने की घोषणा की थी और इसके तुरंत बाद रेडिट (Reddit) प्लेटफॉर्म पर महिला संग पलाश के स्क्रीनशॉट वायरल हुए। इसमें पलाश और एक महिला की कथित तौर पर 'फ्लर्टी' चैट हैं। मैरी डी'कोस्टा नाम की एक महिला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पलाश के साथ चैट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं।

पलाश ने की स्मृति संग लॉन्ग डिस्टेंस पर बात (Smriti Mandhana Wedding Postponed)

इन चैट्स में पलाश स्मृति के साथ अपने 'लॉन्ग डिस्टेंस' रिलेशनशिप और उनके 'टूर्स' के बारे में बात करते दिखे। उन्होंने मैरी की जमकर तारीफ की और उन्हें स्विमिंग, स्पा और मुंबई के वर्सोवा बीच पर सुबह 5 बजे मिलने का न्योता तक दे डाला। जब मैरी ने सीधे पूछा कि क्या वे स्मृति मंधाना से प्यार करते हैं, तो पलाश ने इस सवाल का जवाब टाल दिया।

हालांकि, हम इन स्क्रीनशॉट्स की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तेजी से फैल रहे हैं। कुछ यूजर्स यह दावा भी कर रहे हैं कि पलाश का शादी के सेलिब्रेशन के दौरान एक कोरियोग्राफर के साथ अफेयर था, जो शादी कैंसिल का असली कारण हो सकता है।

स्मृति ने हटाए सगाई के पोस्ट (Smriti Mandhana deletes all wedding Postponed)

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर यह बवाल शुरू होते ही स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी और पलाश की सगाई (Engagement) वाली सभी पोस्ट डिलीट कर दी हैं। हाल ही में पलाश ने फिल्मी अंदाज में स्टेडियम में घुटनों पर बैठकर स्मृति को प्रपोज किया था, जिसके वीडियो खूब वायरल हुए थे। उन सभी पोस्ट का हटना फैंस की चिंता बढ़ा रहा है।

स्मृति के सपोर्ट में आए लोग (Did Palaash Muchhal Cheat On Smriti Mandhana?)

सोशल मीडिया पर पलाश को ट्रोल किया जा रहा है, जबकि कई यूजर्स स्मृति को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं, "स्मृति वर्ल्ड कप जीतने वाली स्ट्रांग वुमन हैं, लेकिन यह धोखा सहना मुश्किल होगा।" वहीं, इस पूरे मामले पर अभी तक स्मृति या पलाश में से किसी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पलाश को भी सेहत से जुड़ी दिक्कतें हुईं थीं, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। बाद में खबर आई कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।

