स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे थे मंगेतर पलाश मुच्छल? महिला संग चैट के ‘स्क्रीनशॉट’ ने मचाया तहलका

Smriti Mandhana Deletes all Wedding Related Post: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन संगीत सेरेमनी के दौरान एक दुखद घटना हुई और सब कुछ अचानक रोक दिया गया। स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद यह फैसला किया गया। लेकिन इसी बीच एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। एक महिला के साथ पलाश मुच्छल के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। कहा जा रहा है कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे।