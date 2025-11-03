स्मृति मंधाना के लिए धड़क उठा बॉलीवुड डायरेक्टर का दिल, भारत की जीत के बाद खुलेआम किया प्यार का इजहार!

स्मृति मंधाना और उनके कथित बॉयफ्रेंड (फोटो सोर्स: पलाश मुच्छल इंस्टाग्राम)
Smriti Mandhana Boyfriend Tattoo: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार वो कर दिखाया, जिसका इंतजार देश को 52 सालों से था। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
इस ऐतिहासिक जीत की असली हीरो रहीं टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना, जिन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर ना सिर्फ सबका दिल जीत लिया, बल्कि पूर्व कप्तान मिताली राज का बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। लेकिन इस बीच उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड की तस्वीरें भी इंटरनेट पर छा गई। देखते ही देखते लोग शादी की डेट पूछने लगे। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं।
दरअसल, बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर पलाश मुच्छल ने जीत के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी, चेहरे पर मुस्कान और हाथ पर चमकता टैटू- 'SM18'. इसी फोटो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। चलिए अब आपको इसका मतलब भी बता देते हैं। संभवत- SM मतलब स्मृति मंधाना, 18 उनकी जर्सी नंबर।
ये प्रेम कहानी 2019 में शुरू हुई। दोनों सोशल मीडिया पर फॉलो किया, फोटोज शेयर होने लगे और फिर डेटिंग की खबरें भी आने लगी।
रिपोर्ट्स की मानें तो पलाश ने अपनी बहन पलक मुच्छल के सामने स्मृति को प्रपोज किया था। इसके बाद 2024 में रिलेशनशिप पब्लिक हुई, अब दोनों मैचों में साथ-साथ स्पॉट होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों इसी साल 20 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद अब देशभर में जश्न का माहौल है। हर कोई इन ‘क्रिकेट की शेरनियों’ पर गर्व महसूस कर रहा है। इसी कड़ी में अब टीम इंडिया के लिए एक के बाद एक सम्मान की बारिश हो रही है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कल मिलने के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे टीम से मुलाकात करेंगे और उनके शानदार प्रदर्शन की तारीफ करेंगे। वहीं, नीता अंबानी ने भी टीम की इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आज रात डिनर का खास आयोजन किया है।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने राज्य की बेटी और टीम की स्टार खिलाड़ी क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टीम की तेज़ गेंदबाज रेणुका ठाकुर को भी राज्य सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये देने का ऐलान किया।
