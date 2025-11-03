स्मृति मंधाना के लिए धड़क उठा बॉलीवुड डायरेक्टर का दिल, भारत की जीत के बाद खुलेआम किया प्यार का इजहार!

दरअसल, बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर पलाश मुच्छल ने जीत के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी, चेहरे पर मुस्कान और हाथ पर चमकता टैटू- 'SM18'. इसी फोटो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। चलिए अब आपको इसका मतलब भी बता देते हैं। संभवत- SM मतलब स्मृति मंधाना, 18 उनकी जर्सी नंबर।