Palak Muchhal: बॉलीवुड की फेमस सिंगर बनी फरिश्ता, 3800 से ज्यादा गरीब बच्चों दी नई जिंदगी

बॉलीवुड फेमस सिंगर पलक मुच्छल (इमेज सोर्स: गायिका इंस्टाग्राम)
Palak Muchhal: बॉलीवुड की फेमस सिंगर पलक मुच्छल तारीफ के काबिल हैं। अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिल जीतने वाली पलक असल जिंदगी में भी लोगों के टूटे दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल, पालक गायन के साथ-साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी बड़ा नाम बन चुकी हैं। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वह उन गरीब बच्चों के इलाज पर खर्च करती हैं, जिनके परिवार उनके दिल की सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकते। अब तक पलक 3800 से ज्यादा बच्चों के दिल की सर्जरी करवा चुकी हैं।
जानकारी के मुताबिक, पलक अपने भाई पलाश मुच्छल के साथ मिलकर “पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन” चलाती हैं। इसी फाउंडेशन के जरिए वह हर जरूरतमंद बच्चे तक मदद पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को बताया कि और भी कई बच्चों की सर्जरी की लिस्ट वेटिंग में है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर हर इंसान सिर्फ 100 रुपये भी डोनेट करे, तो किसी बच्चे की जिंदगी बच सकती है। देखें वीडियो-
पलक अपने स्टेज शो से जितना भी कमाती हैं, उसे बच्चों की हार्ट सर्जरी में लगा देती हैं। उनके पति मिथुन ने इस बात का खुलासा किया था। पलक का बच्चों के प्रति अलग भाव है। वो नहीं चाहती कि पैसे की तंगी की वजह से गरीब बच्चे अपनी जान गंवा दें। उन्होंने बताया कि कभी-कभी स्टेज शो से आया पैसा भी कम पड़ जाता, क्योंकि बहुत सारी सर्जरी वेटिंग में होती है। हम कोशिश करते हैं कि जो केस ज्यादा इमरजेंसी वाला है, उसे पहले करा दिया जाए, लेकिन कभी-कभार स्टेज शो नहीं होते हैं तो अपनी सेविंग में से पैसे निकालकर पालक बच्चों की सर्जरी जारी रखती हैं।"
साल 2013 में पलक ने ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये जमा किए और एक साल के भीतर 572 बच्चों के दिल की सर्जरी कराई थी। उनके इस सामाजिक कल्याण के कार्यों की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं।
पलक के मन में गरीब बच्चों की मदद की भावना उस वक्त आई, जब उन्होंने गरीब बच्चों को ट्रेन के डब्बे साफ करते हुए देखा। इस दिन पलक ने ठान लिया कि वो गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो करेंगी। इससे पहले पलक ने 1999 में कारगिल युद्ध से पीड़ित फौजी परिवारों की मदद की थी। उन्होंने उस वक्त भी गाना गाकर उन परिवारों के लिए पैसे जमा किए थे।
