बॉलीवुड

एहसान फरामोश है, सबकी बेइज्जती करता है… अक्षय खन्ना के बर्ताव पर फेमस डायरेक्टर का पुराना बयान हुआ वायरल

Akshaye Khanna Drishyam 3 controversy: अक्षय खन्ना के 'दृश्यम 3' विवाद के बीच फेमस डायरेक्टर का कुछ महीने पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने अक्षय खन्ना के खराब व्यवहार पर बड़ा खुलासा किया था, जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो गए थे।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 28, 2025

Akshaye Khanna is ungrateful and insults everyone famous director old statement viral amid drishyam 3 controversy

अक्षय खन्ना के बर्ताव पर डायरेक्टर का बयान आया सामने

Akshaye Khanna Drishyam 3 controversy: बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' और उसमें निभाए गए 'रहमान डकैत' के किरदार के लिए खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। लेकिन इस सफलता के बीच अक्षय एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां 'दृश्यम 3' के मेकर्स उन पर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और डायरेक्टर का पुराना इंटरव्यू आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय के बर्ताव के बारे में बताया गया है।

एहसान फरामोश और सनकी हैं अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna Drishyam 3 controversy)

यह विवाद जुड़ा है साल 2019 की फिल्म 'सेक्शन 375' से। इस फिल्म की कहानी लिखने वाले मनीष गुप्ता ने कॉस्मिक कनेक्शन पॉडकास्ट में अक्षय खन्ना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। मनीष ने कहा था कि अक्षय एक बेहतरीन कलाकार जरूर हैं, लेकिन इंसान के तौर पर उनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है। उन्होंने अक्षय को 'सनकी', 'आलसी' और 'अहंकारी' तक कह डाला था।

अक्षय खन्ना कर देते हैं सेट का माहौल खराब (Film Section 375 Director On Akshaye Khanna Bad Behaviour)

मनीष ने ये भी आरोप लगाया था कि हमने अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स को जरूरत से ज्यादा सिर पर बैठाया। उन्होंने बताया था कि अक्षय सेट पर माहौल पूरा खराब कर देते हैं। वह किसी की बात नहीं सुनते, वह सनकी हैं और सबकी बेइज्जती करते हैं। वह चाहते हैं कि हर चीज सिर्फ उनके हिसाब से हो। मनीष ने भावुक होते हुए कहा था, "मैंने उन्हें हीरो का रोल दिया, इतनी शानदार स्क्रिप्ट दी, लेकिन वह एहसान फरामोश निकले।"

क्रेडिट चुराने का गंभीर आरोप (Film Section 375 Director Manish Gupta)

मनीष ने दावा किया था कि फिल्म सेक्शन 375 की कहानी ही नहीं बल्कि कोर्टरूम का ड्रामा वाला पूरा सीन उन्होंने ही शूट किया था। लेकिन प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय खन्ना की चालाकी की वजह से उन्हें सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने का क्रेडिट दिया गया। मनीष के अनुसार, अक्षय की वजह से पूरी प्रोडक्शन टीम दबाव में रहती थी।

मुश्किल में फंसे अक्षय खन्ना?

बता दें कि यह इंटरव्यू करीब 3 महीने पुराना है, जो 'धुरंधर' की रिलीज से पहले का है। लेकिन मौजूदा समय में जब 'दृश्यम 3' को लेकर उन पर कानूनी तलवार लटक रही है, तब इस पुराने बयान ने उनकी छवि को बिगाड़ने का बखूबी काम किया है। मनीष गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि इंडस्ट्री में अब कोई भी अक्षय को लीड रोल नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके साथ तालमेल बिठाना असंभव है।

