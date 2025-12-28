एहसान फरामोश है, सबकी बेइज्जती करता है… अक्षय खन्ना के बर्ताव पर फेमस डायरेक्टर का पुराना बयान हुआ वायरल

अक्षय खन्ना के बर्ताव पर डायरेक्टर का बयान आया सामने
Akshaye Khanna Drishyam 3 controversy: बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' और उसमें निभाए गए 'रहमान डकैत' के किरदार के लिए खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। लेकिन इस सफलता के बीच अक्षय एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां 'दृश्यम 3' के मेकर्स उन पर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और डायरेक्टर का पुराना इंटरव्यू आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय के बर्ताव के बारे में बताया गया है।
यह विवाद जुड़ा है साल 2019 की फिल्म 'सेक्शन 375' से। इस फिल्म की कहानी लिखने वाले मनीष गुप्ता ने कॉस्मिक कनेक्शन पॉडकास्ट में अक्षय खन्ना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। मनीष ने कहा था कि अक्षय एक बेहतरीन कलाकार जरूर हैं, लेकिन इंसान के तौर पर उनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है। उन्होंने अक्षय को 'सनकी', 'आलसी' और 'अहंकारी' तक कह डाला था।
मनीष ने ये भी आरोप लगाया था कि हमने अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स को जरूरत से ज्यादा सिर पर बैठाया। उन्होंने बताया था कि अक्षय सेट पर माहौल पूरा खराब कर देते हैं। वह किसी की बात नहीं सुनते, वह सनकी हैं और सबकी बेइज्जती करते हैं। वह चाहते हैं कि हर चीज सिर्फ उनके हिसाब से हो। मनीष ने भावुक होते हुए कहा था, "मैंने उन्हें हीरो का रोल दिया, इतनी शानदार स्क्रिप्ट दी, लेकिन वह एहसान फरामोश निकले।"
मनीष ने दावा किया था कि फिल्म सेक्शन 375 की कहानी ही नहीं बल्कि कोर्टरूम का ड्रामा वाला पूरा सीन उन्होंने ही शूट किया था। लेकिन प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय खन्ना की चालाकी की वजह से उन्हें सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने का क्रेडिट दिया गया। मनीष के अनुसार, अक्षय की वजह से पूरी प्रोडक्शन टीम दबाव में रहती थी।
बता दें कि यह इंटरव्यू करीब 3 महीने पुराना है, जो 'धुरंधर' की रिलीज से पहले का है। लेकिन मौजूदा समय में जब 'दृश्यम 3' को लेकर उन पर कानूनी तलवार लटक रही है, तब इस पुराने बयान ने उनकी छवि को बिगाड़ने का बखूबी काम किया है। मनीष गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि इंडस्ट्री में अब कोई भी अक्षय को लीड रोल नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके साथ तालमेल बिठाना असंभव है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग