ग्राउंड पर घुटने टेक मंगेतर ने किया प्रपोज, जानिए स्मृति मंधाना के लिए क्यों खास है ये स्टेडियम

Smriti Mandhana Haldi Ceremony: 23 नवंबर को स्मृति मंधाना और संगीतकार-प्रोड्यूसर पलाश मुछाल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी महाराष्ट्र के सांगली गांव में होगी। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये तय हो गया था कि पलाश-स्मृति नवंबर के महीने में ही शादी करेंगे।