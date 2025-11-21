Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

ग्राउंड पर घुटने टेक मंगेतर ने किया प्रपोज, जानिए स्मृति मंधाना के लिए क्यों खास है ये स्टेडियम

Smriti-Palash Wedding: स्टेडियम में फिल्मी प्रपोजल के बाद स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की हल्दी सेरेमनी की पहली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 21, 2025

Smriti Mandhana- Palash Muchhal Wedding

स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की लेटेस्ट फोटो (इमेज सोर्स: वायरल बिरयानी)

Smriti Mandhana Haldi Ceremony: 23 नवंबर को स्मृति मंधाना और संगीतकार-प्रोड्यूसर पलाश मुछाल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी महाराष्ट्र के सांगली गांव में होगी। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये तय हो गया था कि पलाश-स्मृति नवंबर के महीने में ही शादी करेंगे।

घुटने टेककर पलाश मुछाल ने किया प्रपोज

हाल ही में पलाश ने स्टेडियम के बीचोंबीच घुटने पर बैठकर स्मृति को रिंग पहनाई और इस फिल्मी प्रपोजल का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।

बता दें भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार बैटर के लिए यह पल इसलिए भी बेहद खास था, क्योंकि यही डीवाई पाटिल स्टेडियम है जहां उन्होंने कई यादगार पारियां खेलीं और अपनी जिंदगी के बड़े फैसले भी यहीं लिए। साउथ अफ्रीका को हराकर महिला विश्वकप जीता। देखें वीडियो-

स्मृति और पलाश ने साथ में किया रोमांटिक डांस

कुछ देर पहले ही हल्दी सेरेमनी से सामने आई तस्वीरों और वीडियोज ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। दोनों को माला पहने हुए साथ में रोमांटिक डांस करते हुए देखा जा सकता है। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि यह प्यार और खुशियों से लबरेज रस्म उनके लिए कितनी खास है।

टीम इंडिया ने भी बिखेरा जलवा

स्मृति की करीबी दोस्त और भारतीय महिला टीम की स्टार खिलाड़ी- शफाली वर्मा, रिचा घोष, श्रेयंका पाटिल, रेनुका सिंह, शिवाली शिंदे, राधा यादव और जेमिमा रोड्रिग्स इन सबकी उपस्थिति ने फंक्शन में चार चांद लगा दिए।

वहीं इंडिया की जानी-मानी सिंगर पलक मुछाल ने अपने भाई पलाश को हल्दी लगाई। इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

बता दें पलाश मुछाल मूल रूप से इंदौर के रहने वाले हैं। संगीत की इस दुनिया में उनकी पहचान मजबूत है, और दिलचस्प बात यह है कि पलाश देश की मशहूर बॉलीवुड सिंगर पलक मुछाल के भाई हैं।

स्मृति मंधाना की शादी को लेकर उत्साह सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। पीएम मोदी ने मंधाना को एक हार्दिक पत्र लिखकर उनके सुखद भविष्य के लिए बधाई दी।

ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?
बॉलीवुड
Miss World Diana Hayden Story

Bollywood

Bollywood News

Published on:

21 Nov 2025 08:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ग्राउंड पर घुटने टेक मंगेतर ने किया प्रपोज, जानिए स्मृति मंधाना के लिए क्यों खास है ये स्टेडियम

