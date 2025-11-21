ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?

बिप्लब देब के इस बयान ने देशभर में हलचल मचा दी। डायना ने भी बिना झिझक जवाब दिया और बताया कि उन्हें पहले भी भारत में रंगभेद का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। विवाद बढ़ने पर बिप्लब देब ने बाद में माफी मांग ली थी। आज डायना अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वे अमेरिका में अपने बिजनेसमैन पति के साथ रहती हैं और तीन बच्चों की मां हैं।