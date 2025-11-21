ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?

भारत की मिस वर्ल्ड डायना हेडन रंगभेद का हुई थी शिकार (इमेज सोर्स: डायना हेडन इंस्टाग्राम)
Who Is Miss World Diana Hayden: मिस वर्ल्ड का नाम सुनते ही हमारे मन में ऐश्वर्या राय बच्चन का चेहरा सामने आता है, लेकिन मिस वर्ल्ड डायना हेडन का नहीं। क्या आपको पता है? डायना हेडन भारत के हैदराबाद की रहने वाली हैं। डायना ने साल 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। उनसे पहले 1994 में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था।
हैदराबाद में जन्मी डायना हेडन का सफर बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक साधारण परिवार में पली-बढ़ीं डायना के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रही। सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके माता-पिता अलग हो गए, घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें छोटी-छोटी नौकरियां करने पर मजबूर कर दिया। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर उन्होंने पूरी तरह काम पर ध्यान दिया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था।
एक दोस्त की सलाह पर डायना ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके भीतर छिपी चमक देखते ही देखते दुनिया के सामने आ गई। मेहनत और आत्मविश्वास ने मिलकर 1997 में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज दिलाया। यह जीत सिर्फ एक खिताब नहीं थी, बल्कि उनके संघर्षों की सबसे बड़ी जीत थी।
मिस वर्ल्ड बनने के बाद डायना एक्टिंग सीखने के लिए यूके चली गईं। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स और ड्रामा स्टूडियो लंदन में ट्रेनिंग लेकर उन्होंने थिएटर को अपना पहला मंच बनाया। दक्षिण अफ्रीका में हुए ‘ओथेलो’ में उनका अभिनय इतना पसंद किया गया कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन तक मिल गया।
अंतरराष्ट्रीय थिएटर में अपनी जगह बनाने के बाद डायना ने बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई। वे 2003 की फिल्म ‘तहजीब’ में नजर आईं, हालांकि रोल छोटा था। फिर 2004 में ‘बस…अब’ में नजर आईं। एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने 2012 में ‘ए ब्यूटीफुल गाइड’ नाम की किताब लिखी, जो काफी चर्चित रही।
साल 2018 डायना हेडन के लिए काफी विवादों भरा रहा। त्रिपुरा के उस वक्त के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने उनके रूप-रंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि डायना ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं हैं और उनकी मिस वर्ल्ड जीत का ताज पहले से तय था। उन्होंने यहां तक कहा कि असली भारतीय सुंदरता सिर्फ ऐश्वर्या राय में दिखती है।
बिप्लब देब के इस बयान ने देशभर में हलचल मचा दी। डायना ने भी बिना झिझक जवाब दिया और बताया कि उन्हें पहले भी भारत में रंगभेद का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। विवाद बढ़ने पर बिप्लब देब ने बाद में माफी मांग ली थी। आज डायना अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वे अमेरिका में अपने बिजनेसमैन पति के साथ रहती हैं और तीन बच्चों की मां हैं।
