Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?

Miss World Diana Hayden Story: मिस वर्ल्ड डायना हेडन को अपने ही देश में रंगभेद का सामना करना पड़ा था, जब त्रिपुरा के पूर्व सीएम के विवादित बयान ने देशभर में बहस और नाराजगी की लहर पैदा कर दी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 21, 2025

Miss World Diana Hayden Story

भारत की मिस वर्ल्ड डायना हेडन रंगभेद का हुई थी शिकार (इमेज सोर्स: डायना हेडन इंस्टाग्राम)

Who Is Miss World Diana Hayden: मिस वर्ल्ड का नाम सुनते ही हमारे मन में ऐश्वर्या राय बच्चन का चेहरा सामने आता है, लेकिन मिस वर्ल्ड डायना हेडन का नहीं। क्या आपको पता है? डायना हेडन भारत के हैदराबाद की रहने वाली हैं। डायना ने साल 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। उनसे पहले 1994 में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था।

छोटी-मोटी नौकरी कर बनाई पहचान

हैदराबाद में जन्मी डायना हेडन का सफर बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक साधारण परिवार में पली-बढ़ीं डायना के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रही। सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके माता-पिता अलग हो गए, घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें छोटी-छोटी नौकरियां करने पर मजबूर कर दिया। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर उन्होंने पूरी तरह काम पर ध्यान दिया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था।

एक दोस्त की सलाह पर डायना ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके भीतर छिपी चमक देखते ही देखते दुनिया के सामने आ गई। मेहनत और आत्मविश्वास ने मिलकर 1997 में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज दिलाया। यह जीत सिर्फ एक खिताब नहीं थी, बल्कि उनके संघर्षों की सबसे बड़ी जीत थी।

मिस वर्ल्ड बनने के बाद डायना एक्टिंग सीखने के लिए यूके चली गईं। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स और ड्रामा स्टूडियो लंदन में ट्रेनिंग लेकर उन्होंने थिएटर को अपना पहला मंच बनाया। दक्षिण अफ्रीका में हुए ‘ओथेलो’ में उनका अभिनय इतना पसंद किया गया कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन तक मिल गया।

अंतरराष्ट्रीय थिएटर में अपनी जगह बनाने के बाद डायना ने बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई। वे 2003 की फिल्म ‘तहजीब’ में नजर आईं, हालांकि रोल छोटा था। फिर 2004 में ‘बस…अब’ में नजर आईं। एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने 2012 में ‘ए ब्यूटीफुल गाइड’ नाम की किताब लिखी, जो काफी चर्चित रही।

भारत में रंगभेद का शिकार हुईं थी डायना हेडन

साल 2018 डायना हेडन के लिए काफी विवादों भरा रहा। त्रिपुरा के उस वक्त के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने उनके रूप-रंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि डायना ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं हैं और उनकी मिस वर्ल्ड जीत का ताज पहले से तय था। उन्होंने यहां तक कहा कि असली भारतीय सुंदरता सिर्फ ऐश्वर्या राय में दिखती है।

बिप्लब देब के इस बयान ने देशभर में हलचल मचा दी। डायना ने भी बिना झिझक जवाब दिया और बताया कि उन्हें पहले भी भारत में रंगभेद का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। विवाद बढ़ने पर बिप्लब देब ने बाद में माफी मांग ली थी। आज डायना अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वे अमेरिका में अपने बिजनेसमैन पति के साथ रहती हैं और तीन बच्चों की मां हैं।

ये भी पढ़ें

माधुरी दीक्षित का अब तक का सबसे डार्क किरदार… बनीं साइको किलर, खौफनाक सीरीज के जरिए क्या कर पाएंगी धमाकेदार वापसी?
OTT
Madhuri Dixit Upcoming Movie Mrs. Deshpande

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Updated on:

21 Nov 2025 05:13 pm

Published on:

21 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर
बॉलीवुड

चीप औरत इसको बस… आयशा खान की फोटो पर आया अश्लील कमेंट तो एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब, लोग हुए हैरान

Ayesha Khan angry on user who comment
बॉलीवुड

करिश्मा की बेटी की फीस न देने का दावा गलत! प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाई 95 लाख की रसीद

Karisma Kapoor daughter Samaira
बॉलीवुड

'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद…' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा

'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद...' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा
बॉलीवुड

करिश्मा कपूर के तलाक और बच्चों को लेकर संजय कपूर की बहन ने दिया बयान, प्रिया सचदेव पर भी फूटा गुस्सा

Sunjay Kapur sister Mandhira react property dispute
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.