माधुरी दीक्षित का अब तक का सबसे डार्क किरदार… बनीं साइको किलर, खौफनाक सीरीज के जरिए क्या कर पाएंगी धमाकेदार वापसी?

Madhuri Dixit Upcoming Movie: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित बहुत जल्द एक खौफनाक सीरीज में नजर आने वाली हैं। जिसका पहला टीजर आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 19, 2025

Madhuri Dixit Upcoming Movie Mrs. Deshpande

माधुरी दीक्षित की आगामी सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Madhuri Dixit Upcoming Movie Mrs. Deshpande: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग है। ‘धक-धक गर्ल’ की पहचान रखने वाली माधुरी अब अपने करियर के सबसे डार्क और इंटेंस अवतार में दिखाई देने वाली हैं। उनकी अपकमिंग वेब-सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ का पहला टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर हलचल मच गया है। माधुरी का रहस्यमयी लुक, डुअल पर्सनैलिटी की झलक और खामोशी में छिपा खौफ, सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि इस बार वो ओटीटी के जरिए धमाकेदार वापसी करने वाली हैं।

वीडियो टीजर में माधुरी के दो चेहरे

सस्पेंस-भरा 20 सेकंड के टीजर में माधुरी शीशे के आगे बैठी नजर आती हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद उनके चेहरे के हाव-भाव ऐसे बदलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। अगली झलक में वही माधुरी एक कैदी की तरह खतरनाक निगाहों से कैमरे को घूरती दिखाई देती हैं।

सबसे दिलचस्प बात है कि ‘मिसेज देशपांडे’ में माधुरी पहली बार एक साइको किलर के किरदार में दिखाई देंगी। अब तक दर्शक उन्हें रोमांटिक, एलीगेंट और हल्के-फुल्के किरदारों में देखते आए हैं, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग अवतार में सबको चौंकाने वाली हैं।

हालांकि 2022 की उनकी ओटीटी सीरीज ‘द फेम गेम’ में उनका शेड थोड़ा निगेटिव था, लेकिन इस बार खेल और भी डार्क, तीखा और खतरनाक है। माधुरी इस चुनौतीपूर्ण रोल में कितना धमाका कर पाती हैं, ये तो रिलीज और दर्शकों की प्रतिक्रिया ही तय करेगी।

साइको किलर पर बेस्ड है वेब-सीरीज

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘मिसेज देशपांडे’ की कहानी एक फ्रांसीसी क्राइम-थ्रिलर से प्रेरित है, जिसमें पुलिस खतरनाक साइको किलर्स को समझने और पकड़ने के लिए एक और साइको किलर की मदद लेती है। सीरीज में माधुरी का किरदार भी एक तेज दिमाग वाली साइको किलर का है, जो अपनी खतरनाक सोच और शातिर समझ के जरिए पुलिस को मुश्किल केस सुलझाने में मदद करती है। कुल मिलाकर, माधुरी ने इस सीरीज की शुरुआत से ही रहस्य और सनसनी का ऐसा माहौल बना दिया है कि अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

