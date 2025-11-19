माधुरी दीक्षित का अब तक का सबसे डार्क किरदार… बनीं साइको किलर, खौफनाक सीरीज के जरिए क्या कर पाएंगी धमाकेदार वापसी?

Madhuri Dixit Upcoming Movie Mrs. Deshpande: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग है। ‘धक-धक गर्ल’ की पहचान रखने वाली माधुरी अब अपने करियर के सबसे डार्क और इंटेंस अवतार में दिखाई देने वाली हैं। उनकी अपकमिंग वेब-सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ का पहला टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर हलचल मच गया है। माधुरी का रहस्यमयी लुक, डुअल पर्सनैलिटी की झलक और खामोशी में छिपा खौफ, सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि इस बार वो ओटीटी के जरिए धमाकेदार वापसी करने वाली हैं।