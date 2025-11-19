Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बेवकूफ- घटिया इंसान… बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस का आखिर किसपर फूटा गुस्सा?

Shriya Saran: एक्ट्रेस श्रेया सरन आखिर किस बात पर भड़क उठीं हैं। उनका लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा… बेवकूफ-घटिया इंसान अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 19, 2025

Actress Shriya Saran Alert Fans (1)

श्रेया सरन हुईं आगबबूला (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम अकाउंट)

Actress Shriya Saran Alert Fans: साउथ और बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस श्रेया सरन इन दिनों बेहद नाराज हैं, उनकी झुंझलाहट साफ-साफ उनके ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में झलक रही है। उन्होंने खुलकर बताया कि कोई शख्स उनके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस फर्जीवाड़े से तंग आकर श्रेया भड़क उठीं हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।

जालसाजों के निशाने पर सेलेब्स

जालसाजों के निशाने पर फेमस सेलेब्स हैं। हाल ही में साउथ एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने बताया था कि उनकी छवि धूमिल की जा रही है, कोई शख्स उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फर्जी अकाउंट बनाकर वह लोगों को मैसेज कर रहा है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और एक्ट्रेस का नाम शामिल हो गया है।

श्रेया सरन हुईं आगबबूला

श्रेया सरन ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- “ये बेवकूफ कोई भी हो। कृपया लोगों को मैसेज लिखना और समय बर्बाद करना बंद करो। दुर्भाग्य से ये सब बहुत ही अजीब है। ये मैं नहीं हूं। ये मेरा नंबर नहीं है। ये घटिया इंसान उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिनकी मैं कद्र करती हूं और जिनके साथ काम करना चाहती हूं। तुम ऐसा करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ, जिंदगी जियो, किसी का नकली पहचान नहीं बनो।”

श्रेया सरन की रोचक लव-स्टोरी

श्रेया सरन की लव स्टोरी किसी फिल्मी रोमांस से कम नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी पहली मुलाकात आंद्रेई कोश्चीव से मालदीव में डाइविंग के दौरान हुई थी। उस समय आंद्रेई को यह तक पता नहीं था कि श्रेया एक बड़ी फिल्म स्टार हैं। उनके लिए वह बस एक साधारण, मुस्कुराती हुई लड़की थीं, जिनसे बात करना अच्छा लगता था। बाद में जब उन्हें सच्चाई पता चली, तो उन्होंने श्रेया की फिल्में भी देखीं और वहीं से शुरुआत हुई उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी। काफी समय तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। 19 मार्च 2018 को श्रेया और आंद्रेई ने मुंबई के लोकलांधवाला स्थित अपने घर में एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई। शादी के करीब तीन साल बाद, 10 जनवरी 2021 को दोनों एक प्यारी सी बेटी राधा के माता-पिता बने।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ के ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंचे संजय दत्त और अक्षय खन्ना, सामने आई ये वजह
बॉलीवुड
Dhurandhar Trailer Out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

scam

Updated on:

19 Nov 2025 03:05 pm

Published on:

19 Nov 2025 03:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेवकूफ- घटिया इंसान… बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस का आखिर किसपर फूटा गुस्सा?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऐश्वर्या राय ने छुए पीएम मोदी के पैर, धर्म और प्यार को लेकर कही ये बात

Aishwarya Rai Touches PM Narendra Modi Feet
बॉलीवुड

Aditi Mukherjee Death: एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की एक्सीडेंट में हुई मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट

Actress Aditi Mukherjee death in road accident
बॉलीवुड

परिणीति चोपड़ा- राघव चड्ढा का बेटा 1 महीने का हुआ, कपल ने पहली झलक और नाम का किया खुलासा

Parineeti Chopra And Raghav Chadha
बॉलीवुड

Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज

Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज
बॉलीवुड

4,000 करोड़ के 55 मंजिला कमर्शियल टावर का नाम होगा Shahrukhz,अब एक्टर होंगे दुनिया के चुनिंदा स्टार्स में शामिल

4,000 करोड़ के 55 मंजिला कमर्शियल टावर का नाम होगा Shahrukhz,अब एक्टर होंगे दुनिया के चुनिंदा स्टार्स में शामिल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.