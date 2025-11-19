बेवकूफ- घटिया इंसान… बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस का आखिर किसपर फूटा गुस्सा?

श्रेया सरन की लव स्टोरी किसी फिल्मी रोमांस से कम नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी पहली मुलाकात आंद्रेई कोश्चीव से मालदीव में डाइविंग के दौरान हुई थी। उस समय आंद्रेई को यह तक पता नहीं था कि श्रेया एक बड़ी फिल्म स्टार हैं। उनके लिए वह बस एक साधारण, मुस्कुराती हुई लड़की थीं, जिनसे बात करना अच्छा लगता था। बाद में जब उन्हें सच्चाई पता चली, तो उन्होंने श्रेया की फिल्में भी देखीं और वहीं से शुरुआत हुई उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी। काफी समय तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। 19 मार्च 2018 को श्रेया और आंद्रेई ने मुंबई के लोकलांधवाला स्थित अपने घर में एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई। शादी के करीब तीन साल बाद, 10 जनवरी 2021 को दोनों एक प्यारी सी बेटी राधा के माता-पिता बने।