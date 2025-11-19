बेवकूफ- घटिया इंसान… बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस का आखिर किसपर फूटा गुस्सा?

श्रेया सरन हुईं आगबबूला (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम अकाउंट)
Actress Shriya Saran Alert Fans: साउथ और बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस श्रेया सरन इन दिनों बेहद नाराज हैं, उनकी झुंझलाहट साफ-साफ उनके ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में झलक रही है। उन्होंने खुलकर बताया कि कोई शख्स उनके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस फर्जीवाड़े से तंग आकर श्रेया भड़क उठीं हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।
जालसाजों के निशाने पर फेमस सेलेब्स हैं। हाल ही में साउथ एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने बताया था कि उनकी छवि धूमिल की जा रही है, कोई शख्स उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फर्जी अकाउंट बनाकर वह लोगों को मैसेज कर रहा है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और एक्ट्रेस का नाम शामिल हो गया है।
श्रेया सरन ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- “ये बेवकूफ कोई भी हो। कृपया लोगों को मैसेज लिखना और समय बर्बाद करना बंद करो। दुर्भाग्य से ये सब बहुत ही अजीब है। ये मैं नहीं हूं। ये मेरा नंबर नहीं है। ये घटिया इंसान उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिनकी मैं कद्र करती हूं और जिनके साथ काम करना चाहती हूं। तुम ऐसा करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ, जिंदगी जियो, किसी का नकली पहचान नहीं बनो।”
श्रेया सरन की लव स्टोरी किसी फिल्मी रोमांस से कम नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी पहली मुलाकात आंद्रेई कोश्चीव से मालदीव में डाइविंग के दौरान हुई थी। उस समय आंद्रेई को यह तक पता नहीं था कि श्रेया एक बड़ी फिल्म स्टार हैं। उनके लिए वह बस एक साधारण, मुस्कुराती हुई लड़की थीं, जिनसे बात करना अच्छा लगता था। बाद में जब उन्हें सच्चाई पता चली, तो उन्होंने श्रेया की फिल्में भी देखीं और वहीं से शुरुआत हुई उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी। काफी समय तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। 19 मार्च 2018 को श्रेया और आंद्रेई ने मुंबई के लोकलांधवाला स्थित अपने घर में एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई। शादी के करीब तीन साल बाद, 10 जनवरी 2021 को दोनों एक प्यारी सी बेटी राधा के माता-पिता बने।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग