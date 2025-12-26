ये नरसंहार है…दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने पर आगबबूला हुई ये फेमस एक्ट्रेस, कट्टरपंथी पर कही ये बात

जया प्रदा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या पर कहा, "आज मैं बहुत दुखी हूं और मेरा कलेजा फट रहा है। किसी इंसान के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे हो सकती है? बांग्लादेश में भीड़ ने एक हिंदू भाई, दीपू चंद्र दास, को मिलकर मार डाला गया, सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि पेड़ में बांधकर आग लगा दी। ये घटना सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि सनातन और हिंदू धर्म पर प्रहार है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम कब तक चुप रहेंगे?"