ये नरसंहार है…दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने पर आगबबूला हुई ये फेमस एक्ट्रेस, कट्टरपंथी पर कही ये बात

दीपू दास मर्डर
Dipu Das Murder in Bangladesh: बांग्लादेश में हुई एक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक फैक्ट्री मजदूर, दीपू चंद्र दास की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसने न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत में भी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला गरमाता जा रहा है। अब इस घटना की गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई है। फेमस एक्ट्रेस जया प्रदा ने दीपू चंद्र दास की हत्या पर एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही जाह्नवी कपूर ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।
जया प्रदा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या पर कहा, "आज मैं बहुत दुखी हूं और मेरा कलेजा फट रहा है। किसी इंसान के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे हो सकती है? बांग्लादेश में भीड़ ने एक हिंदू भाई, दीपू चंद्र दास, को मिलकर मार डाला गया, सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि पेड़ में बांधकर आग लगा दी। ये घटना सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि सनातन और हिंदू धर्म पर प्रहार है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम कब तक चुप रहेंगे?"
इसके साथ ही जाह्नवी कपूर ने इस घटना को 'बर्बरता' और 'नरसंहार' करार दिया। उन्होंने लोगों को आइना दिखाते हुए लिखा, "अगर बांग्लादेश की इस हिंसा को देखकर आपको गुस्सा नहीं आता, तो आने वाले समय में हमारा यही पाखंड हमें ले डूबेगा। हम दुनिया के दूसरे कोनों में होने वाली घटनाओं पर तो आंसू बहाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने भाई-बहनों को जलाकर मारा जा रहा है, तो हम चुप हैं।" जाह्नवी ने अपील की कि धर्म से पहले हमें अपनी इंसानियत को याद रखना चाहिए।
दीपू चंद्र दास की हत्या के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि बुधवार को एक और हिंदू युवक की हत्या की खबर आ गई। राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाया और कानून हाथ में ले लिया।
