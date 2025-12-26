मुंबई की 23 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में जला फेमस डायरेक्टर का घर, जानें कैसी है उनकी हालत?

बता दें, नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने की जानकारी सुबह करीब 10 बजे मिली थी। आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में ही बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं की चपेट में आ गया था। धुआं इतना घना था कि ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग नीचे उतरने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे और वहीं फंस गए थे। अपनी जान बचाने के लिए लोग बालकनी और खिड़कियों की तरफ भागे थे। ऐसे में आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।