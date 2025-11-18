‘धुरंधर’ के ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंचे संजय दत्त और अक्षय खन्ना, सामने आई ये वजह

‘धुरंधर’ फिल्म का पोस्टर। फोटो में संजय दत्त और अक्षय खन्ना (इमेज सोर्स: IMDb)
Dhurandhar Trailer Release: साल 2025 की मोस्ट-अवेटेड मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' का धुआंधार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। इसमें स्टार पावर का ऐसा धमाका है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा। 4 मिनट के इस हाई-वोल्टेज ट्रेलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन के किरदार पूरी तरह छाए हुए हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन है। अर्जुन रामपाल ने खतरनाक विलेन का किरदार निभाया है। वहीं रणवीर सिंह की एनर्जी, संजय दत्त की दमदार मौजूदगी और माधवन का इंटेंस अंदाज फिल्म को और भारी-भरकम बना रहा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ‘धुरंधर’ का ट्रेलर बिल्कुल अपने नाम की तरह धाकड़, धमाकेदार और धुरंधर है।
रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर’ का दमदार ट्रेलर आज मुंबई में लॉन्च हुआ। इस दौरान संजय दत्त और अक्षय खन्ना को छोड़ पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही।
पहले तो अर्जुन रामपाल ने हंसते हुए कहा कि दोनों कलाकार वीजा न मिलने के कारण नहीं आ सके। लेकिन बाद में मैनेजमेंट टीम ने साफ बताया कि अर्जुन मजाक कर रहे थे। असली वजह ये थी कि संजय दत्त और अक्षय खन्ना किसी दूसरी शूटिंग में बिजी थे, इसलिए इवेंट में नहीं पहुंच पाए। हालांकि इन दोनों की अनुपस्थिति के बावजूद, लॉन्च पूरी तरह उत्साह और स्टार पावर से भरपूर रहा। बता दें फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
कहानी पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 में हुए युद्ध से शुरू होती है। अर्जुन रामपाल पाकिस्तानी आईएसआई मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका रवैया भारत के प्रति बेहद क्रूर है। आर. माधवन भारतीय इंटेलिजेंस के अफसर अजय संयल का रोल प्ले कर रहे हैं। अजय संयल भारत से आतंकवाद को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान बना रहे हैं।
