‘धुरंधर’ के ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंचे संजय दत्त और अक्षय खन्ना, सामने आई ये वजह

Dhurandhar Trailer Release: साल 2025 की मोस्ट-अवेटेड मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' का धुआंधार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। इसमें स्टार पावर का ऐसा धमाका है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा। 4 मिनट के इस हाई-वोल्टेज ट्रेलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन के किरदार पूरी तरह छाए हुए हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन है। अर्जुन रामपाल ने खतरनाक विलेन का किरदार निभाया है। वहीं रणवीर सिंह की एनर्जी, संजय दत्त की दमदार मौजूदगी और माधवन का इंटेंस अंदाज फिल्म को और भारी-भरकम बना रहा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ‘धुरंधर’ का ट्रेलर बिल्कुल अपने नाम की तरह धाकड़, धमाकेदार और धुरंधर है।