‘टाइगर अभी जिंदा है…’, सलमान खान ने इंटरनेट का पारा किया हाई, फोटो ने बढ़ाई हलचल

सलमान खान की लेटेस्ट फोटोज ने ढाया कहर (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Salman Khan Latest Photo: ‘टाइगर अभी भी जिंदा है!’ ये लाइन सलमान खान ने नहीं कही, बल्कि उनकी नई तस्वीरें खुद कह रही हैं। 59 साल की उम्र में भी सलमान खान की फिटनेस ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है। 27 दिसंबर को वह (Salman Khan) 60 साल के होने वाले हैं, लेकिन उनकी लेटेस्ट जिम फोटो देखकर कोई भी कह देगा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है! सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है।
सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए, सलमान (Salman Khan) ने लिखा- “काश मैं 60 साल का होने पर ऐसा दिखूं, अब से ठीक 6 दिन बाद।” जिन लोगों को नहीं पता, प्रोफेशनल फ्रंट पर, सलमान, जो अपनी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में बहुत बिजी थे, ने हाल ही में इसकी शूटिंग खत्म की है। हाल ही में एक्टर ने क्लीन-शेव लुक से अपने फैंस को सरप्राइज दिया। सलमान ने रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ की शूटिंग के दौरान लगातार महीनों तक मूंछों वाला लुक रखा था।
बता दें इससे पहले एक्टर ने तब सनसनी मचाई थी, जब उन्होंने ऐसी ही फोटो आज से ठीक डेढ़ महीने पहले शेयर की थी। एक्टर ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लिखा था कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह बिना छोड़े है।
‘गलवान’ की बात करें तो, यह फिल्म 15 जून, 2020 को भारत और उसके विस्तारवादी पड़ोसी चीन के बीच ‘गलवान’ में हुए टकराव पर आधारित है, जब भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर जोरों पर थी।
सलमान खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘Battle of Galwan’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है, यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक्टर के बर्थडे यानी 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर मेकर्स रिलीज कर सकते है। ये फिल्म 2026 में रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है।
