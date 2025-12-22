‘टाइगर अभी जिंदा है…’, सलमान खान ने इंटरनेट का पारा किया हाई, फोटो ने बढ़ाई हलचल

सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए, सलमान (Salman Khan) ने लिखा- “काश मैं 60 साल का होने पर ऐसा दिखूं, अब से ठीक 6 दिन बाद।” जिन लोगों को नहीं पता, प्रोफेशनल फ्रंट पर, सलमान, जो अपनी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में बहुत बिजी थे, ने हाल ही में इसकी शूटिंग खत्म की है। हाल ही में एक्टर ने क्लीन-शेव लुक से अपने फैंस को सरप्राइज दिया। सलमान ने रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ की शूटिंग के दौरान लगातार महीनों तक मूंछों वाला लुक रखा था।