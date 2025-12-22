2026 में रोमांस का लगेगा तड़का, ऑनस्क्रीन ये जोड़ियां लुटेंगी महफिल, देखें लिस्ट

जेन-जी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही फिल्म 'चांद मेरा दिल' की कहानी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फ्रेश और यंग जोड़ी को फिल्मकार पहली बार पर्दे पर लाने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लक्ष्य की इंटेंसिटी और अनन्या की मॉडर्न एज वाली नई उम्र की ये फ्रेश लव स्टोरीज के लिए कितना सही तालमेल बनाती है। तो आने वाले वर्ष 2026 में इंटेंस रोमांस से लेकर हाई-वोल्टेज कमर्शियल एंटरटेनर फिल्मों की ये जोड़ियां हिंदी सिनेमा को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं।