‘नागिन’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, बोलीं- मैं 41 साल की शादीशुदा और गर्भवती…

Sayantani Ghosh Pregnancy Rumors: गर्भवती वाली बात पर ‘नागिन’ फेम सायंतनी घोष ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 17, 2025

Sayantani Ghosh Pregnancy Rumors

‘नागिन’ फेम एक्ट्रेस सायंतनी घोष का टूटा ‘सब्र का बांध’ (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Sayantani Ghosh Latest Post: टीवी की सबसे ग्लैमरस नागिन की बात हो और सायंतनी घोष का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 41 की उम्र में भी सायंतनी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और स्क्रीन प्रेजेंस से यंग एक्ट्रेसेस को सीधी टक्कर देती हैं। बंगाली और हिंदी टीवी इंडस्ट्री में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली ये एक्ट्रेस जितनी अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।

सायंतनी जल्द मां बनने वाली हैं?

सायंतनी ने 2021 में अपने लॉन्ग-टर्म पार्टनर अनुग्रह तिवारी से शादी की थी, एक ऐसा रिश्ता जो सालों की समझ, भरोसे और प्यार का नतीजा था। हाल ही में इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि सायंतनी जल्द ही मां बनने वाली हैं। सोशल मीडिया पर बधाइयों और चर्चाओं की बाढ़ आ गई। जिसके बाद अब जाकर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है।

टेलीविजन अभिनेत्री सायंतनी घोष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी गर्भावस्था की खबरों का खंडन किया है और अफवाहों पर विराम लगाया है।

एक्ट्रेस ने पोस्ट में क्या लिखा?

अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए, सायंतनी ने लिखा, "मैं गर्भवती नहीं हूं! हाल ही में एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं गर्भवती हूं? और लोगों द्वारा इस तरह की अटकलें लगाने का कारण जानकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि हाल ही में मुझे ज्यादा ढीले और ढीले कपड़े पहने देखा गया है। सच में, क्या बकवास है? महिला सशक्तिकरण को लेकर इतना शोर मचा हुआ है, फिर भी हम महिलाओं के बारे में राय बनाने और निष्कर्ष निकालने से पहले पलक तक नहीं झपकाते कैसी विडंबना है। यह दुखद और हास्यास्पद है।”

एक्ट्रेस ने अफवाहों पर लगाया विराम

घोष ने अफवाहों को लेकर कहा, "मैं 41 साल की शादीशुदा और गर्भवती नहीं हूं। मैं आरामदायक कपड़े पहनती हूं, क्योंकि मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं। उम्र के साथ, मेरा शरीर बदल गया है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है! अब मैं जैसी हूं वैसी हूं।”

उन्होंने आगे कहा, "हां, मां बनना एक खूबसूरत तोहफा है, और हां, मैं खूबसूरत भतीजों और भतीजियों की गॉडमदर हूं। लेकिन एक हद के बाद, हमें सचमुच लोगों की निजता का सम्मान करना सीखना होगा! हम बस ऐसे ही क्यों नहीं रह सकते और दूसरों को रहने क्यों नहीं दे सकते?

बता दें एक्ट्रेस को हाल ही में ढीले कपड़े पहने देखा गया था, ये अफवाह आग की तरह फैल गईं कि वह गर्भवती हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह अनुमान लगाया कि अभिनेत्री शायद अपनी गर्भावस्था छिपाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बात को लेकर एक्ट्रेस भड़कीं हैं।

खबर शेयर करें:

