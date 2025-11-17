‘नागिन’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, बोलीं- मैं 41 साल की शादीशुदा और गर्भवती…

अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए, सायंतनी ने लिखा, "मैं गर्भवती नहीं हूं! हाल ही में एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं गर्भवती हूं? और लोगों द्वारा इस तरह की अटकलें लगाने का कारण जानकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि हाल ही में मुझे ज्यादा ढीले और ढीले कपड़े पहने देखा गया है। सच में, क्या बकवास है? महिला सशक्तिकरण को लेकर इतना शोर मचा हुआ है, फिर भी हम महिलाओं के बारे में राय बनाने और निष्कर्ष निकालने से पहले पलक तक नहीं झपकाते कैसी विडंबना है। यह दुखद और हास्यास्पद है।”