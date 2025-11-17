Kannada Actress Harassment Case: अभिनेत्री को पेश करने होंगे सबूत, उद्योगपति पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

उद्योगपति ने अपने बयान में दावा किया कि वह अभिनेत्री के साथ दो साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा, इस दौरान उसने उसे एक लग्जरी कार, एक प्लॉट और 5 करोड़ रुपये का एक घर गिफ्ट किया। उसने आरोप लगाया कि जब उसने उससे शादी के लिए कहा, तो वह मुकर गई और आरोप लगाने लगी। उसने यह भी दावा किया कि अभिनेत्री किसी और पुरुष के साथ संबंध रखती थी।