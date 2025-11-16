खौफ में था फेमस एक्ट्रेस का परिवार, घर पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग, अब जाकर पिता को मिला हथियार रखने का लाइसेंस

बाएं तरफ फोटो में दिशा पाटनी और दाएं पिता जगदीश पाटनी (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम और एक्स)
Disha Patani House Firing Case Update: सितंबर महीने में अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने फेमस एक्ट्रेस दिशा पाटनी के परिवार को दहशत में डाल दिया था। घर की दहलीज तक असुरक्षा की परछाइयां पहुंच गई थीं। अब, कई हफ्तों की जांच और तनाव के बाद आखिरकार उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिशा पाटनी के पिता को हथियार (गन) रखने का लाइसेंस मिल गया है, जिससे परिवार को थोड़ी राहत और एक बड़ी सुरक्षा ढाल मिल गई है।
दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी जो खुद सेवानिवृत्त डीएसपी हैं, उन्होंने बीते दिनों हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कई हफ्तों की जांच, औपचारिकताओं और सुरक्षा समीक्षा के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने उन्हें रिवाल्वर का लाइसेंस जारी कर दिया है।
बता दें उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी का परिवार रहता है। 12 सितंबर, 2025 की रात, जब अचानक मोटरसाइकिल पर आए दो हमलावरों ने उनके घर के बाहर लगभग 10 गोलियां दाग दीं। उस पल ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया था।
इस घटना की तेजी से जांच चली और 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो संदिग्ध हमलावर रवींद्र और अरुण को गाजियाबाद में ढेर कर दिया गया।
दिशा पाटनी के पिता के घर पर हुई फायरिंग की कहानी भी जान लीजिए। फायरिंग से चंद दिनों पहले दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्या के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं और ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बात से खफा होकर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया कि हमने ये कार्रवाई की है। संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था- ‘ये तो सिर्फ ट्रेलर है… अगली बार ऐसी गलती दोहराई, तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।’
ऐसे में ये केस पूरी तरह से हाई-प्रोफाइल बन गया और जांच तेजी से होने लगी। बता दें दोनों ही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं।
