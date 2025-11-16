खौफ में था फेमस एक्ट्रेस का परिवार, घर पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग, अब जाकर पिता को मिला हथियार रखने का लाइसेंस

दिशा पाटनी के पिता के घर पर हुई फायरिंग की कहानी भी जान लीजिए। फायरिंग से चंद दिनों पहले दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्या के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं और ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बात से खफा होकर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया कि हमने ये कार्रवाई की है। संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था- ‘ये तो सिर्फ ट्रेलर है… अगली बार ऐसी गलती दोहराई, तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।’