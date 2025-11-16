धर्मेंद्र ने भरी सभा में कह दी ऐसी बात… रोने लगे थे सनी देओल, देखें वीडियो

अफवाहों का बाजार गर्म है। इनदिनों धर्मेंद्र के कई पुराने वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इन्ही में से एक है- धर्मेंद्र और सनी देओल का वीडियो। जिसमें देखा जा सकता है, स्टेज शो के दौरान मंच के माध्यम से ‘हीमैन’ धर्मेंद्र सामने बैठे अपने बड़े बेटे सनी के बारे में बात करते हुए कहते हैं- “ये छोटा था, तब हम बॉम्बे आ गए थे। ये किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं बल्कि छोटे से घर में पैदा हुआ था… घर पर आकर दाई ने इसका नाड़ु काटा था। जब ये पैदा हुआ था तो सब ये ही कहते थे- मास्टर जी का लड़का…बहुत खूबसूरत है। ये बहुत गोरा-चिट्टा पैदा हुआ था। इसे देखने के लिए गांव-मोहल्ले के लोग आते थे। कुछ अर्से बाद मैं इसे मुक्कदर इसलिए कहने लगा क्योंकि जब ये आया तो सब ठीक होने लगा… शायद भगवान ने मेरी सुन ली। ये मेरे लिए लकी है। इसलिए इसका नाम मैंने सनी रखा, क्योंकि ये हमारे लिए ‘सूरज’ है।”

पिता धर्मेंद्र की बातों को सुन सामने बैठे सनी देओल की आंखों में आंसू आ गए। देखें वीडियो-