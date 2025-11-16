Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने भरी सभा में कह दी ऐसी बात… रोने लगे थे सनी देओल, देखें वीडियो

Dharmendra-Sunny Video: धर्मेंद्र ने अपने बड़े बेटे सनी देओल को आखिर ऐसा क्या कह दिया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखें वीडियो… पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 16, 2025

Dharmendra-Sunny Video

फोटो में धर्मेंद्र और सनी देओल। (इमेज सोर्स: अभिषेक एक्स अकाउंट स्क्रीनशॉट)

Sunny Deol Crying Video: बॉलीवुड के ‘हीमैन’ धर्मेंद्र की तबीयत करीब दो हफ्ते पहले अचानक बिगड़ गई थी, उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज चलता रहा और बीच में एक अफवाह उड़ी कि 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लेकिन परिवार ने तुरंत सामने आकर इन खबरों को पूरी तरह झूठ बताया और कहा कि धर्मेंद्र जी ठीक हैं और धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी तो निधन की खबर सुनकर भड़क गईं थी। इसके बाद अगले दिन परिवार उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आया। घर में ही एक ICU रूम तैयार कर दिया गया। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है। फैंस एक्टर की जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं

धर्मेंद्र की बात सुन रोने लगे सनी देओल

अफवाहों का बाजार गर्म है। इनदिनों धर्मेंद्र के कई पुराने वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इन्ही में से एक है- धर्मेंद्र और सनी देओल का वीडियो। जिसमें देखा जा सकता है, स्टेज शो के दौरान मंच के माध्यम से ‘हीमैन’ धर्मेंद्र सामने बैठे अपने बड़े बेटे सनी के बारे में बात करते हुए कहते हैं- “ये छोटा था, तब हम बॉम्बे आ गए थे। ये किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं बल्कि छोटे से घर में पैदा हुआ था… घर पर आकर दाई ने इसका नाड़ु काटा था। जब ये पैदा हुआ था तो सब ये ही कहते थे- मास्टर जी का लड़का…बहुत खूबसूरत है। ये बहुत गोरा-चिट्टा पैदा हुआ था। इसे देखने के लिए गांव-मोहल्ले के लोग आते थे। कुछ अर्से बाद मैं इसे मुक्कदर इसलिए कहने लगा क्योंकि जब ये आया तो सब ठीक होने लगा… शायद भगवान ने मेरी सुन ली। ये मेरे लिए लकी है। इसलिए इसका नाम मैंने सनी रखा, क्योंकि ये हमारे लिए ‘सूरज’ है।”
पिता धर्मेंद्र की बातों को सुन सामने बैठे सनी देओल की आंखों में आंसू आ गए। देखें वीडियो-

अस्पताल से घर तक पीछा… धर्मेंद्र की निजता तोड़ने वालों पर गिरेगी गाज

धर्मेंद्र की प्राइवेसी भंग करने वाले लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (IFTDA) के अध्यक्ष अशोक पंडित खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि किसी कलाकार की गरिमा दोबारा यूं नहीं रौंदी जाए। बता दें धर्मेंद्र की बीमारी के दौरान पैप्स और कुछ मीडिया कर्मियों के अमानवीय रवैये पर परिवार ने नाराजगी जताई थी।

ऐसे मुद्दे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए… करिश्मा कपूर की बेटी को जज ने लगाई फटकार
बॉलीवुड
Sunjay Kapur Property Dispute Case

Bollywood

धर्मेन्द्र

16 Nov 2025 02:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र ने भरी सभा में कह दी ऐसी बात… रोने लगे थे सनी देओल, देखें वीडियो

बॉलीवुड

मनोरंजन

