ऐसे मुद्दे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए… करिश्मा कपूर की बेटी को जज ने लगाई फटकार

ताजा जानकारी के मुताबिक, करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने अदालत में दावा किया कि उनकी दो महीने की यूनिवर्सिटी फीस तक नहीं भरी गई। हालांकि महेश जेठमलानी की बातों का खंडन करते हुए प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि बच्चों से जुड़े सभी खर्चों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। कोर्ट में इस तरह के मुद्दे उठाने का मकसद सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने का है।