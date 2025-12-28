मैं बस रो रहा था… इससे कभी आगे नहीं जा पाया; 25 साल बाद करण जौहर का खुलासा

करण जौहर की लाइफ का इमोशनल मोमेंट (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Karan Johar Emotional Moments: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने अब तक जिन भी फिल्मों का निर्देशन किया है वह यादगार साबित हुई हैं। अपने करियर में उन्होंने टॉप के अभिनेताओं, गायकों, संगीत निर्देशकों, लेखकों और टेक्नीशियंस के साथ काम किया है।
करण जौहर ने खुद स्वीकार किया है कि यह सफर उनके लिए आसान नहीं रहा। करण कहते हैं कि वो अपने करियर के पीक पर सिर्फ 28 साल की उम्र में ही पहुंच गए थे।
‘मान्यवर’ के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बातचीत के दौरान करण जौहर ने अपनी बड़ी फिल्मों से जुड़े अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि वह अपने करियर के पीक पर उस समय पहुंचे, जब उन्होंने 28 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता को डायरेक्ट किया और दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को अपनी फिल्म ' कभी खुशी कभी गम ' के लिए गाने के लिए साइन किया।
करण ने कहा कि इतने बड़े और आइकॉनिक कलाकारों के साथ काम करना उनके लिए प्रेशर तो लेकर आया। लेकिन उनके लिए यह अनुभव बेहद भावुक और खास रहा।
2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ' कभी खुशी कभी गम' को याद करते हुए करण जौहर ने कहा कि यह फिल्म आज भी उनके करियर की सबसे बड़ा क्रिएटिव अचीवमेंट है। उन्होंने बताया कि 28 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करना उनके लिए लगभग अविश्वसनीय अनुभव था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर, ऋतिक रोशन और जया बच्चन भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।
अपने बेहद इमोशनल पलों के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने कहा, “मेरे साथ दो ऐसे मौके आए, अलग-अलग समय पर। एक तब, जब मैंने पहली बार मिस्टर बच्चन को निर्देशित किया और दूसरा तब, जब लता जी ने गाना गाया। ये दोनों ही अनुभव मेरी दूसरी फीचर फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में हुए। मैं उस वक्त 28 साल का था और मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा बचपन मेरे सामने साकार हो रहा है। मैं सोच रहा था कि इससे आगे मैं कैसे जाऊं? और आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे जा पाया हूं।"
करण ने वह पल भी याद किया, जब दिवंगत लता मंगेशकर फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थीं। उन्होंने कहा, “जब लता जी टाइटल ट्रैक गा रही थीं, मैं कंसोल पर बैठा बस रो रहा था। सचमुच रो रहा था।"
करण जौहर ने हाल ही में उन्होंने कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभिनीत 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी के साथ-साथ ‘होमबाउंड’ को भी प्रोड्यूस किया है, जिसे ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो जल्द ही एक फिल्म भी डायरेक्ट करने वाले हैं।
