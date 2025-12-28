मैं बस रो रहा था… इससे कभी आगे नहीं जा पाया; 25 साल बाद करण जौहर का खुलासा

अपने बेहद इमोशनल पलों के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने कहा, “मेरे साथ दो ऐसे मौके आए, अलग-अलग समय पर। एक तब, जब मैंने पहली बार मिस्टर बच्चन को निर्देशित किया और दूसरा तब, जब लता जी ने गाना गाया। ये दोनों ही अनुभव मेरी दूसरी फीचर फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में हुए। मैं उस वक्त 28 साल का था और मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा बचपन मेरे सामने साकार हो रहा है। मैं सोच रहा था कि इससे आगे मैं कैसे जाऊं? और आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे जा पाया हूं।"