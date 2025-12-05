लंदन में फिर छाएगा DDLJ का जादू, 30 साल बाद शाहरुख और काजोल का आइकॉनिक स्टेचू

DDLJ (सोर्स: X )
30 Years Of DDLJ: फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) यशराज फिल्म्स की आइकॉनिक के 30 साल पूरे होने पर फैंस के लिए एक ऐतिहासिक और इमोशनल मोमेंट सामने आया है। बता दें, फिल्म के सदाबहार कलाकारों ने राज (शाहरुख खान) और सिमरन (काजोल) की स्टैचू लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में स्थापित हुई है, जिसे फैंस द्वारा बनाई गई है जो DDLJ के फैंस के लिए एनर्जी का प्रतीक है।
इतना ही नहीं, 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड का जादू कभी फीका नहीं पड़ता है। साथ ही, शाहरुख खान और काजोल लंदन में अपने फेमस DDLJ पोज की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का उद्घाटन करने के लिए मौजूद हुए। इस ब्रॉन्ज स्टैच्यू में दोनों को एक डांसिंग पोज में दिखाया गया है, जो फिल्म के फेमस गाने 'मेहंदी लगा के रखना' के एक पोज से प्रेरित है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अब राज और सिमरन का स्टैचू हैरी पॉटर, ब्रिजेट जोन्स, मैरी पॉपिंस और बैटमैन जैसे कई अंतरराष्ट्रीय आइकॉन के लगाया गया हैं। दुनिया भर के फिल्म क्रिटिक्स और फैंस इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट बता रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं कि DDLJ कितनी टाइमलेस है, क्योंकि ये पुरानी पीढ़ियों के साथ-साथ आज भी लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है।
दरअसल, इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान ने ओपनिंग सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं है और कैप्शन में फिल्म का एक फेमस डायलॉग लिखा, "बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा। आज लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर राज और सिमरन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए बहुत खुश हूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) के 30 साल पूरे होने के जश्न पर बहुत खुशी हुई है DDLJ पहली भारतीय फिल्म है जिसे सीन्स इन द स्क्वायर ट्रेल में प्रतिमा से सम्मानित किया गया है। इसे बनाने के लिए UK में सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब भी आप लंदन में हों, राज और सिमरन से मिलें… हम चाहेंगे कि आप DDLJ के साथ और यादें बनाएं…" उनके इस पोस्ट को फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
इसके साथ ही, शाहरुख खान ने लंदन इवेंट में मौजूद मीडिया से बात की और खुलकर बताया कि कैसे DDLJ को "ईमानदारी और प्यार की एक कहानी बताने की एक उम्मीद के साथ बनाया गया था जो दूरियों को कम करती है।" काजोल ने शाहरूख के साथ फिल्म पर सहमति जताते हुए कहा कि उन यादों में लौटना बहुत अच्छा लगता है जो 3 दशक बाद भी नई लगती हैं।
