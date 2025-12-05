लंदन में फिर छाएगा DDLJ का जादू, 30 साल बाद शाहरुख और काजोल का आइकॉनिक स्टेचू

दरअसल, इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान ने ओपनिंग सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं है और कैप्शन में फिल्म का एक फेमस डायलॉग लिखा, "बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा। आज लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर राज और सिमरन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए बहुत खुश हूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) के 30 साल पूरे होने के जश्न पर बहुत खुशी हुई है DDLJ पहली भारतीय फिल्म है जिसे सीन्स इन द स्क्वायर ट्रेल में प्रतिमा से सम्मानित किया गया है। इसे बनाने के लिए UK में सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब भी आप लंदन में हों, राज और सिमरन से मिलें… हम चाहेंगे कि आप DDLJ के साथ और यादें बनाएं…" उनके इस पोस्ट को फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।