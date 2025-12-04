‘जुबान केसरी’ कहने पर शाहरुख खान का आया ऐसा मजेदार जवाब, पब्लिक हुई दीवानी, वीडियो वायरल

वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि SRK ने हमेशा की तरह अपने मजाक और चार्म के साथ इस रिक्वेस्ट को टाल दिया और उन्होंने हंसते हुए दुल्हन से कहा, "एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो, जान नहीं छोड़ते। गुटका वाले भी ना यार, हद है।" दुल्हन फिर भी जिद करती रही, उसे अब भी उम्मीद थी कि वो डायलॉग बोलेंगे। इसके बाद शाहरुख ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और मजेदार जवाब दिया "हर बार जब करता हूं, पैसे लेता हूं डार्लिंग। पप्पा को ये बात कह देना।" इसके बाद फिर वो आगे कहते हैं, "अच्छी बात करते हैं… मैं थोड़ी ना यहां पे जुबान केसरी बोलूंगा।" उनकी ये मजेदार बातचीत अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है।