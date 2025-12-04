4 दिसंबर 2025,

मनोरंजन

‘जुबान केसरी’ कहने पर शाहरुख खान का आया ऐसा मजेदार जवाब, पब्लिक हुई दीवानी, वीडियो वायरल

शाहरुख खान के फैंस ने जब उनसे 'जुबान केसरी' कहने को कहा, इस पर उनका मजेदार और चुटीला जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 04, 2025

'जुबान केसरी' कहने पर शाहरुख खान का आया ऐसा मजेदार जवाब, पब्लिक हुई दीवानी, वीडियो वायरल

शाहरुख खान (सोर्स: X)

SRK Viral Video: फिल्मी जगत के सुपरस्टार शाहरुख खान के जरिए किया गया विमल का वो यादगार विज्ञापन (advertisement), जिसमें वे 'जुबान केसरी' बोलते नजर आते हैं, जो अब कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। दरअसल, लोग सालों बाद भी इस पर मजे लेते हैं और अब तो शाहरुख शादियों में भी इससे जुड़ी मजेदार रिक्वेस्ट से बच नहीं पाते। इससे जुड़ा हम आपको एक मजेदार किस्सा सुनाने वाले है।

खबर ऐसी आई है कि दिल्ली की एक हाई-प्रोफाइल शादी का एक नया वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें ठीक वही मोमेंट्स को दिखाया गया है जब एक दुल्हन ने स्टेज पर SRK से फेमस 'जुबान केसरी' लाइन दोहराने के लिए कहा है।

शाहरुख खान का आया ऐसा मजेदार जवाब

वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि SRK ने हमेशा की तरह अपने मजाक और चार्म के साथ इस रिक्वेस्ट को टाल दिया और उन्होंने हंसते हुए दुल्हन से कहा, "एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो, जान नहीं छोड़ते। गुटका वाले भी ना यार, हद है।" दुल्हन फिर भी जिद करती रही, उसे अब भी उम्मीद थी कि वो डायलॉग बोलेंगे। इसके बाद शाहरुख ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और मजेदार जवाब दिया "हर बार जब करता हूं, पैसे लेता हूं डार्लिंग। पप्पा को ये बात कह देना।" इसके बाद फिर वो आगे कहते हैं, "अच्छी बात करते हैं… मैं थोड़ी ना यहां पे जुबान केसरी बोलूंगा।" उनकी ये मजेदार बातचीत अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है।

जिससे फैंस मजेदार कमेंट्स करते नजर आए है। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है , "मैं दिल्ली में इस शादी के रिसेप्शन में था, दूल्हे की तरफ से विमल पान मसाला वाले थे।" तो दूसरे ने लिखा, "ये तो अंडर-द-बेल्ट ट्रीटमेंट है। सो-कॉल्ड सेलेब्स के लिए ये एक सबक होना चाहिए।" ये क्लिप सोशल मीडिया पर छाई हुई है, और फैंस "क्लासिक SRK विट" का जश्न मना रहे हैं।

सेलिब्रेशन का एक अलग वीडियो सामने आया है

इसी सेलिब्रेशन का एक अलग वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' के गाने 'चलेया' पर डांस करते दिख रहे हैं। SRK मुस्कुराते हुए शान से डांस करते हैं और दुल्हन को डांस फ्लोर पर अपने साथ आने का इशारा करते हैं लेकिन दुल्हन ने मना कर दिया और वो वहीं खड़ी रही, घबराकर मुस्कुराती रही।

इस पर एक यूजर ने वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया, "शाहरुख खान ने पैसों के लिए किसी अरबपति की शादी में डांस किया और दुल्हन ने भी उनके साथ डांस करने से मना कर दिया।" इस पल पर ऑनलाइन मिले-जुले रिएक्शन आए। कुछ को ये मजेदार लगा, जबकि दूसरों ने दुल्हन का बचाव करते हुए कहा कि वो इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक के सामने शायद बहुत ज्यादा घबरा गई थी या शर्मा गई।

बता दें, सेट और रेड कार्पेट से दूर SRK सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं लेकिन प्रोफेशनली, सुपरस्टार के पास आगे एक रोमांचक लाइनअप है। दरअसल, उनका अगला बड़ा अपीयरेंस 'किंग' में है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जो 2026 में रिलीज होने वाली है।

