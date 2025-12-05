सोनाक्षी-जहीर ने रिश्ते के 3 साल बाद ली कपल्स थेरेपी, बोली- एक-दूसरे से पागलों की तरह...

Sonakshi Sinha And Zaheer Iqbal Relationship: सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल अपने लॉन्ग-टाइम पार्टनर जहीर इकबाल से शादी की। अब एक्ट्रेस ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ कपल्स थेरेपी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि 7 साल के रिश्ते में हमें कपल्स थेरेपी की जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक समय में हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां वे एक-दूसरे का नजरिया बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। इस दौरान उनके रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए।