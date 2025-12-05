5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

सोनाक्षी-जहीर ने रिश्ते के 3 साल बाद ली कपल्स थेरेपी, बोली- एक-दूसरे से पागलों की तरह…

Sonakshi Sinha And Zaheer Iqbal Relationship: सोनाक्षी और जहीर ने अपने तीन सालों के रिश्ते में कपल्स थेरेपी लेने का फैसला किया, जिससे उनकी समझ और तालमेल और बेहतर हुआ।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 05, 2025

सोनाक्षी-जहीर ने रिश्ते के 3 साल बाद ली कपल्स थेरेपी, बोली- एक-दूसरे से पागलों की तरह...

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल (सोर्स: X)

Sonakshi Sinha And Zaheer Iqbal Relationship: सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल अपने लॉन्ग-टाइम पार्टनर जहीर इकबाल से शादी की। अब एक्ट्रेस ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ कपल्स थेरेपी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि 7 साल के रिश्ते में हमें कपल्स थेरेपी की जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक समय में हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां वे एक-दूसरे का नजरिया बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। इस दौरान उनके रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए।

एक्ट्रेस ने रिश्ते के 3 साल बाद ली कपल्स थेरेपी

सोनाक्षी ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर बताया, "जब हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे, तो एक ऐसा फेज था जहां हम बस एक-दूसरे के बाल खींचना चाहते थे, पागलों की तरह। हम कुछ भी करें, हम एक-दूसरे का नजरिया नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है।"

इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने आगे बताया, "हम दिल से चाहते है एक-दूसरे के साथ रिश्ता चलाना इसलिए कपल्स थेरेपी का सहारा लिया है, ये आइडिया जहीर का था, जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार थीं। सिर्फ 2 सेशन के बाद, वे वापस पटरी पर आ गए, क्योंकि थेरेपी से उन्हें एक-दूसरे के विचारों को बेहतर ढंग से समझने और ये महसूस करने में मदद मिला कि, जो दिखता है, हमेशा वही नहीं होता।"

7 साल डेटिंग करने के बाद

दरअसल, सोनाक्षी और जहीर ने 7 साल डेट करने के बाद 23 जून, 2024 को उनके मुंबई वाले घर पर एक छोटी-सी सेरेमनी में शादी की। इस कपल ने मुंबई में एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी होस्ट किया, जिसमें सलमान खान, रेखा, तब्बू, अनिल कपूर, गुलशन देवैया, काजोल, ऋचा चड्ढा, सिद्धार्थ, अदिति राव हैदरी और रवीना टंडन जैसे बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए।

बता दें, सोनाक्षी और जहीर पहली बार सलमान खान की एक पार्टी में मिले थे, जो 2017 में उनकी ट्यूबलाइट के प्रीमियर के बाद की पार्टी थी, यही से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, जिससे सोनाक्षी को लगा कि उनका रिश्ता सच में 'स्पेशल' है।

Published on:

05 Dec 2025 09:14 pm

