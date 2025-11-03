क्या ससुराल से अलग रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

फेमस कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के YouTube चैनल, भारती TV पर बात करते हुए सोनाक्षी ने जहीर के परिवार के बारे में बताया कि ये हम ना सिर्फ उनके साथ रहते हैं, बल्कि साथ में छुट्टियां भी मनाते हैं और हम साथ में छुट्टियों पर जाते हैं। हमारी फैमिली में सभी बहुत चिल रहते हैं, और वे साथ में मजे करते हैं। इसके साथ ही सोनाक्षी ने माना कि 'जहीर ने मुझसे शादी से पहले ही पूछा था कि क्या मैं अपने ससुराल वालों से अलग रहना चाहती हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा, 'मैं उनके साथ रहूंगी अगर तुम जाना चाहते हो, तो तुम जाओ।'