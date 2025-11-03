Patrika LogoSwitch to English

क्या ससुराल से अलग रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha Update:सोनाक्षी सिन्हा से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अपने ससुराल से अलग रहना चाहती थीं, तो एक्ट्रेस ने कहा…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 03, 2025

क्या ससुराल से अलग रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

(सोर्स: सोनाक्षी सिन्हा के instagram a. से)

Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha Update: सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल अपने लॉन्ग-टाइम पार्टनर जहीर इकबाल से शादी की थी। तब से ये कपल सोशल मीडिया और अपने नए लॉन्च किए गए YouTube चैनल के जरिए अपनी जिंदगी की छोटे-छोटे पल शेयर कर रहा है। बता दें कि अपने वीडियोज में ये कपल हमेशा जहीर के पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हुए नजर आता है। हाल में एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्ते और वे उनसे कैसे जुड़े रहते हैं, इस बारे में बात की।

सोनाक्षी ने जहीर के परिवार के बारे में बताया

फेमस कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के YouTube चैनल, भारती TV पर बात करते हुए सोनाक्षी ने जहीर के परिवार के बारे में बताया कि ये हम ना सिर्फ उनके साथ रहते हैं, बल्कि साथ में छुट्टियां भी मनाते हैं और हम साथ में छुट्टियों पर जाते हैं। हमारी फैमिली में सभी बहुत चिल रहते हैं, और वे साथ में मजे करते हैं। इसके साथ ही सोनाक्षी ने माना कि 'जहीर ने मुझसे शादी से पहले ही पूछा था कि क्या मैं अपने ससुराल वालों से अलग रहना चाहती हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा, 'मैं उनके साथ रहूंगी अगर तुम जाना चाहते हो, तो तुम जाओ।'

इसके बाद, जहीर ने अपने मां के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया और कहा कि मां को खाना बनाना नहीं आता है। इसके बाद सोनाक्षी ने भी इस बात को खुद ही शेयर किया, 'मुझे भी बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। मेरी मां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और उनकी एकमात्र शिकायत ये है कि उनकी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। मेरी सास को भी खाना बनाना नहीं आता, और वो कहती हैं कि तुमने सही घर में शादी की है चिंता मत करो, तुम सही घर में आई हो। मुझे खाना पसंद है, लेकिन बनाना नहीं।'

ये सच है मैं अब ज्यादा खुश हुं

दरअसल, सोनाक्षी ने बताया कि जहीर और उनकी मां के साथ रहने से ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ रह रही हैं। इस बारे में सोनाक्षी ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो और रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में भी बात की थी और बताया था, 'मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ रह रही हूं। यहां बहुत रिलैक्स फील होता है, मैं सबके साथ समय बिता रही हूं, और ये सच है मैं अब ज्यादा खुश हुं।'

Updated on:

03 Nov 2025 05:38 pm

Published on:

03 Nov 2025 05:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या ससुराल से अलग रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

