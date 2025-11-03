हॉलीवुड के फेमस एक्टर ने अपनाया था शाहरुख खान का ये लुक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर दोनों सीन को साथ दिखाते हुए कई वीडियो वायरल हुए और फैंस ने इसे लेकर अलग-अलग राय दी। कोई इसे दमदार बता रहा था तो कोई कॉपी कह रहा था, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी, जहां लोगों को लग रहा था कि पहले इस लुक को ब्रेड पिट ने अपनाया, तो वहीं एक यूजर ने खुलासा किया कि इस लुक को ब्रेड पिट से कई साल पहले ही शाहरुख खान ने कैरी किया था।