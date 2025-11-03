Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हॉलीवुड के फेमस एक्टर ने अपनाया था शाहरुख खान का ये लुक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Shahrukh Khan King Movie: शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का टीजर रिलीज के बाद उसके हर सीन पर फैंस ने अपने राय देने शुरू कर दिए है और सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल भी हुए जिससे…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 03, 2025

'ये सच है या मजाक...' 5 महीने पहले आ चुका था शाहरुख के इस फिल्म का लुक, और अब ऐसा है मेकओवर

(सोर्स: X @AbhiKaReview)

Shahrukh Khan King Movie: शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म 'किंग' के टिजर को रिलीज करने के लिए चुना गया, और जब इसका पहला लुक सामने आया तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बता दें कि ग्रे हेयर और हाथ में बंदूक लिए शाहरुख के नए अवतार ने फैंस को रोमांचित कर दिया, लेकिन कई लोगों ने उनके आउटफिट की तुलना हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की फिल्म 'F1' के लुक से कर डाली है।

इस फिल्म का लुक और अब ऐसा है मेकओवर

बता दें कि शाहरुख खान ने एक्टर ब्रैड पिट की फिल्म 'F1' के लुक को हूबहू कॉपी किया है और ऐसे में लोग उन्हें ट्रोल करने में लगे है। फिल्म में शाहरुख का नीले शर्ट और टैन जैकेट वाला लुक, ब्रैड पिट के 'F1' के एक पॉपूलर सीन से मिलता-जुलता है।

सोशल मीडिया पर दोनों सीन को साथ दिखाते हुए कई वीडियो वायरल हुए और फैंस ने इसे लेकर अलग-अलग राय दी। कोई इसे दमदार बता रहा था तो कोई कॉपी कह रहा था, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी, जहां लोगों को लग रहा था कि पहले इस लुक को ब्रेड पिट ने अपनाया, तो वहीं एक यूजर ने खुलासा किया कि इस लुक को ब्रेड पिट से कई साल पहले ही शाहरुख खान ने कैरी किया था।

डायलॉग और किरदार की पर्सनैलिटी

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का टीजर रिलीज के बाद उसके हर सीन में यूज किए गए डायलॉग किरदार की पर्सनैलिटी को और निखार रहे हैं। टीजर में 'डर नहीं, दहशत हूं, सौ देश में बदनाम', 'दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, 'किंग' जैसे दमदार डायलॉग का यूज किया गया है। जिसे लोग कॉपी वाली फिल्म कह रहे हैं।

इतना ही नहीं, एक यूजर ने X पर कमेंट कर लिखा है कि, 'मैंने शाहरुख को F1 वाले ब्रैड पिट जैसा तैयार होते देखा और ब्रह्मांड ने ये सच कर दिया।' तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'शायद ये जानबूझकर किया गया है, ब्रैड पिट के F1 लुक को ट्रिब्यूट देने के लिए।'

साथ ही अन्य यूजर ने लिखा, 'अब समझ आया कि F1 में ब्रैड पिट के पास कौन-सा 'लकी कार्ड, ये सच है या मजाक।' हालांकि, कुछ ट्रोल्स ने इसे मजाक का विषय बना लिया है।

ये भी पढ़ें

डेंगू के चलते Bigg Boss 19 से बाहर हुए थे प्रणित मोरे, क्या फिर करेंगे वापसी?
बॉलीवुड
क्या 'Bigg Boss 19' के शो से बाहर हुए प्रणित मोरे की अब वापस होगी एंट्री, आया हेल्थ अपडेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

03 Nov 2025 02:17 pm

Published on:

03 Nov 2025 02:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हॉलीवुड के फेमस एक्टर ने अपनाया था शाहरुख खान का ये लुक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘जुम्मा चुम्मा’ गाने के समय बेहद डर गए थे अमिताभ बच्चन, तीन महीने का मांगा था समय, हुआ बड़ा खुलासा

Chinni Prakash On jumma chumma de de song
बॉलीवुड

मनोरंजन जगत ने खोया एक और सितारा, 57 साल के इस गायक की हुई गंभीर बीमारी से मौत

Flutist Deepak Sarma Passes Away (1)
बॉलीवुड

पिता बस में टिकट चेकर और बेटा शादियों में गाकर कमाता था पैसे, ऐसा था इस पंजाबी सिंगर का बचपन

पिता बस में टिकट चेकर और बेटा शादियों में गाकर कमाता था पैसे, ऐसा था इस पंजाबी सिंगर का बचपन
बॉलीवुड

डेंगू के चलते Bigg Boss 19 से बाहर हुए थे प्रणित मोरे, क्या फिर करेंगे वापसी?

क्या 'Bigg Boss 19' के शो से बाहर हुए प्रणित मोरे की अब वापस होगी एंट्री, आया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड

वर्ल्ड कप जीती बेटियां तो बॉलीवुड झूमा, किसी ने कहा- नारी शक्ति तो कोई बोला- जोर से बोलिए, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं…

indian women cricket team won world cup
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.