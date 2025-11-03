हॉलीवुड के फेमस एक्टर ने अपनाया था शाहरुख खान का ये लुक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

(सोर्स: X @AbhiKaReview)
Shahrukh Khan King Movie: शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म 'किंग' के टिजर को रिलीज करने के लिए चुना गया, और जब इसका पहला लुक सामने आया तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बता दें कि ग्रे हेयर और हाथ में बंदूक लिए शाहरुख के नए अवतार ने फैंस को रोमांचित कर दिया, लेकिन कई लोगों ने उनके आउटफिट की तुलना हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की फिल्म 'F1' के लुक से कर डाली है।
बता दें कि शाहरुख खान ने एक्टर ब्रैड पिट की फिल्म 'F1' के लुक को हूबहू कॉपी किया है और ऐसे में लोग उन्हें ट्रोल करने में लगे है। फिल्म में शाहरुख का नीले शर्ट और टैन जैकेट वाला लुक, ब्रैड पिट के 'F1' के एक पॉपूलर सीन से मिलता-जुलता है।
सोशल मीडिया पर दोनों सीन को साथ दिखाते हुए कई वीडियो वायरल हुए और फैंस ने इसे लेकर अलग-अलग राय दी। कोई इसे दमदार बता रहा था तो कोई कॉपी कह रहा था, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी, जहां लोगों को लग रहा था कि पहले इस लुक को ब्रेड पिट ने अपनाया, तो वहीं एक यूजर ने खुलासा किया कि इस लुक को ब्रेड पिट से कई साल पहले ही शाहरुख खान ने कैरी किया था।
शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का टीजर रिलीज के बाद उसके हर सीन में यूज किए गए डायलॉग किरदार की पर्सनैलिटी को और निखार रहे हैं। टीजर में 'डर नहीं, दहशत हूं, सौ देश में बदनाम', 'दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, 'किंग' जैसे दमदार डायलॉग का यूज किया गया है। जिसे लोग कॉपी वाली फिल्म कह रहे हैं।
इतना ही नहीं, एक यूजर ने X पर कमेंट कर लिखा है कि, 'मैंने शाहरुख को F1 वाले ब्रैड पिट जैसा तैयार होते देखा और ब्रह्मांड ने ये सच कर दिया।' तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'शायद ये जानबूझकर किया गया है, ब्रैड पिट के F1 लुक को ट्रिब्यूट देने के लिए।'
साथ ही अन्य यूजर ने लिखा, 'अब समझ आया कि F1 में ब्रैड पिट के पास कौन-सा 'लकी कार्ड, ये सच है या मजाक।' हालांकि, कुछ ट्रोल्स ने इसे मजाक का विषय बना लिया है।
