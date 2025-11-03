डेंगू के चलते Bigg Boss 19 से बाहर हुए थे प्रणित मोरे, क्या फिर करेंगे वापसी?

(सोर्स: X @BiggBoss_Tak)
Bigg Boss 19: फेमस कॉमेडियन और 'बिग बॉस 19' के एक्स कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को लेकर खबर है कि वो जल्द ही घर में वापसी करने वाले है। दरअसल, प्रणित मोरे को डेंगू के वजह से बिग बॉस हाउस से बाहर रखा गया है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें फिर से बिग बॉस हाउस में लौटना पड़ सकता है।
बिग बॉस से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म ने बताया कि प्रणित के एविक्शन की खबर ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब सच्चाई सामने आई है कि प्रणित मोरे के वोट्स कम होने के लिए नहीं बल्कि तबीयत ठीक ना होने के कारण बाहर हुए है।
खबरों की माने तो, उन्हें डेंगू हो गया है और तबीयत ठीक ना होने के कारण उन्हें एविक्ट किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि प्रणित हॉस्पिटल में भर्ती हैं और शायद शो में वापसी नहीं कर पाएंगें। हालांकि, कुछ फैंस ये सोच रहे हैं कि प्रणित को सीक्रेट रूम में रखा जाएगा या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने और ठीक होने के बाद वो शो में वापसी करें। अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।
बता दें कि Bigg Boss 19 के घर में टोटल 9 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं जिनमें मालती, तान्या, नीलम, कुनिका, फरहाना, गौरव, अमाल, शहबाज और प्रणित शामिल हैं।
इसके साथ ही बिग बॉस 19 से बाहर होने वाले एक्स कंटेस्टेंट में नतालिया, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, बसीर अली और नेहल चुडासमा शामिल हैं। इस हफ्ते एक और कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आ रही है और वो है प्रणित मोरे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि Bigg Boss 19 के घर में कंटेस्टेंट को क्या मिलने वाला है नया झटका।
