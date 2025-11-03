डेंगू के चलते Bigg Boss 19 से बाहर हुए थे प्रणित मोरे, क्या फिर करेंगे वापसी?

Bigg Boss 19: फेमस कॉमेडियन और 'बिग बॉस 19' के एक्स कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को लेकर खबर है कि वो जल्द ही घर में वापसी करने वाले है। दरअसल, प्रणित मोरे को डेंगू के वजह से बिग बॉस हाउस से बाहर रखा गया है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें फिर से बिग बॉस हाउस में लौटना पड़ सकता है।



बिग बॉस से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म ने बताया कि प्रणित के एविक्शन की खबर ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब सच्चाई सामने आई है कि प्रणित मोरे के वोट्स कम होने के लिए नहीं बल्कि तबीयत ठीक ना होने के कारण बाहर हुए है।