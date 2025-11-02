Patrika LogoSwitch to English

'डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा…' बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द

Ashnoor Kaur Controversy: बिग बॉस 19 फेम अशनूर कौर ने अपने मोटापे को लेकर इमोशनल हुई और सलमान खान के साथ सभी कंटेस्टेंट को अपनी बीमारी के बारें में रोकर बताया कि…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 02, 2025

'डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा...' बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द

(सोर्स: X @BiggBoss_Tak)

Ashnoor Kaur Controversy: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के हाल के एपिसोड में एक नया विवाद सामने आया है। जो शो की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल और नीलम गिरी पर अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक लाइव फीड क्लिप में दोनों कंटेस्टेंट्स को अशनूर के वजन और लुक्स पर आपत्तिजनक बात करते देखा गया, जिसके बाद फैंस ने दोनों को जमकर ट्रोल किया। इसके साथ ही वीडियो में तान्या और नीलम, अशनूर के वजन को लेकर बातें करती नजर आईं।

मोटापा बढ़ता ही जा रहा

बता दें तान्या ने कहा कि 'डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा है और जिम जाने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा,' जिस पर नीलम ने कहा कि 'रोज वर्कआउट करने के बाद उसके शरीर में कोई फर्क नहीं दिख रहा क्यों।' ये बात यहीं नहीं रुकी दोनों ने 'वीकेंड का वार' एपिसोड में अशनूर की ड्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 'वो ड्रेस उसकी बॉडी टाइप पर सूट नहीं करती।' साथ ही तान्या ने ये भी कहा कि 'अगर हमने वो ड्रेस पहनी होती, तो हम पर ज्यादा अच्छी लगती।' तान्या ने आगे बढ़कर अशनूर के चेहरे का भी मजाक उड़ाया और कहा 'फुग्गे जैसा मुंह लेकर घूम रही है।'

मेकर्स पर भी सवाल उठाए गए सवाल

तो वहीं, अमाल ने उसे एग जैसा बताया और नीलम ने कहा 'दादी लग रही है।' इतना ही नहीं शहबाज ने भी कहा 'इतनी एक्सरसाइज करती है, फिर भी मोटी ही रहती है।' सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शो के मेकर्स पर भी सवाल उठाए कि इतनी बड़ी बात को एपिसोड में दिखाया क्यों नहीं गया।

एक यूजर ने लिखा 'बॉडी शेमिंग कोई कंटेंट नहीं है। ये एक गंभीर मुद्दा है। शो को इस पर एक्शन लेना चाहिए था।' तो दूसरे यूजर ने लिखा 'ये लड़कियां खुद को फेमिनिस्ट और इन्फ्लुएंसर कहती हैं, लेकिन दूसरों के शरीर का मजाक उड़ाना उन्हें ठीक लगता है। सलमान खान को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए।'

अशनूर कौर ने इमोशल होकर बताया

इन सबके बाद अशनूर कौर ने इमोशल होकर बताया कि शूटिंग के दौरान सेट पर उनके शरीर में ब्लोटिंग हो जाती थी। उन्होंने कहा कि बचपन और टीनएज में उन्होंने कई तरीके अपनाए, और एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्हें खाने की बीमारी (Eating Disorder) हो गई थी, और भी मैं भूखी रहने लगी थी।

यहां आने से पहले उन्होंने 9 किलो वजन कम किया था, लेकिन डिप्रेशन और टेंशन भरे माहौल के कारण उनका शरीर फिर से फूलने लगा और वजन बढ़ गया है। बता दें कि अशनूर कौर को डिप्रेशन और एंग्जायटी डिसऑर्डर है, जिससे उन्हें भूख ज्यादा लगती है और वो वेट गेन करने लगती है, कई लोगों के वेट लूस हो जाते है तो कईयों के, गेन।

अशनूर ने आगे ये जवाब दिया और कहा 'मैं इस समस्या को सुलझाने के लिए कई बार मेडिकल रूम गई हूं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है'। तो वहीं, अभिषेक बजाज ने अशनूर का सपोर्ट करते हुए कहा कि वो अक्सर अपने खान-पान के प्रति सतर्क रहने की बात करती हैं और इस तरह के कमेंट से उन पर गहरा असर पड़ता है, तो आप सब ऐसा ना करें।'

Published on:

02 Nov 2025 12:10 pm

02 Nov 2025 12:10 pm

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

