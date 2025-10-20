Patrika LogoSwitch to English

तलाक पर Bigg Boss 19 फेम नीलम गिरी का छलका दर्द, कहा- ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना…

Neelam Giri Expressed Pain Of Divorce In Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' की फेमस कंटेस्टेंट नीलम गिरी ने हाल ही में तलाक को लेकर अपने गम और दर्द को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जैसी भी मुश्किलें उन्हें सामना करनी पड़ी हैं, अब वे इस दर्द को भूलना चाहती हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 20, 2025

तलाक पर Bigg Boss 19 फेम नीलम गिरी का छलका दर्द, कहा- ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना...

नीलम गिरी (सोर्स: X)

Neelam Giri Expressed Pain Of Divorce In Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में है। शो में आए दिन कुछ-न-कुछ ऐसा होता है जो फैंस को एंटरटेन करता है। कभी तान्या मित्तल का बेबाक अंदाज लोगों को पसंद आता है तो कभी घर में होने वाले लड़ाई-झगड़े चर्चा बटोरते हैं। लेकिन, इस बार घर में नीलम गिरी ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है।

तलाक पर फेम नीलम गिरी का छलका दर्द

आपने अभी तक देखा कि तान्या मित्तल अपने बारे में खुलकर बात करती नजर आती हैं, लेकिन इस बार नीलम गिरी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का राज खोला है। नीलम गिरी ने तान्या मित्तल से बात करते हुए बताया कि उनकी शादी हो चुकी है और तलाक भी।

इतना ही नहीं, नीलम ने बताया कि उन्होंने आज तक अपनी निजी जिंदगी को लेकर कभी कुछ नहीं कहा है। वो अपनी पर्सनल बातों को हमेशा दूर ही रखती हैं। नीलम भावुक होकर कहती हैं कि, 'मैं कभी अपने रिश्ते में खुशी नहीं थी, और मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं आना जहां मेरी इज्जत नहीं।' नीलम ने आगे कहा कि उनका अलग होना उनकी आपसी सहमति से हुआ था। वो पल बहुत ही इमोशनल और दर्दनाक था। उन्होंने आगे कहा कि उस शख्स से शादी करना एक गलत फैसला था।

कई हिट गाने और फिल्में दी

वो दिन याद करके भी मुझे दुख होता है। इससे पहले नीलम ने अपने घर-परिवार के बारे में भी बताया। नीलम ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें बहुत ही कठिनाई से पाला है। उनके पिता घर चलाने के लिए लकड़ियां काटा करते थे और 2 समय की रोटी खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। नीलम की इन बातों को सुनकर तान्या मित्तल उन्हें गले से लगा लेती हैं वहीं मालती भी इमोशनल हो जाती हैं।

आपको बता दें कि नीलम गिरी भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई हिट गाने और फिल्में दी हैं और अब 'बिग बॉस' में अपने खेल से दर्शकों का दिल जीतने में लगी हैं।

