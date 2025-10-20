तलाक पर Bigg Boss 19 फेम नीलम गिरी का छलका दर्द, कहा- ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना...

इतना ही नहीं, नीलम ने बताया कि उन्होंने आज तक अपनी निजी जिंदगी को लेकर कभी कुछ नहीं कहा है। वो अपनी पर्सनल बातों को हमेशा दूर ही रखती हैं। नीलम भावुक होकर कहती हैं कि, 'मैं कभी अपने रिश्ते में खुशी नहीं थी, और मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं आना जहां मेरी इज्जत नहीं।' नीलम ने आगे कहा कि उनका अलग होना उनकी आपसी सहमति से हुआ था। वो पल बहुत ही इमोशनल और दर्दनाक था। उन्होंने आगे कहा कि उस शख्स से शादी करना एक गलत फैसला था।