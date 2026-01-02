शिवसेना की शाहरुख खान को चेतावनी, बाग्लादेशी को टीम में लेकर बुरे फंसे

Shiv Sena On Shahrukh Khan: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान नए पचड़े में फंसते जा रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब आईपीएल की अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में उन्होंने बांग्लादेश के प्लेयर को खरीदा। ऐसे में कई धर्मगुरुओं और भाजपा जनता पार्टी की आलोचना के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) से भी शाहरुख खान को चेतावनी मिली है। शिवसेना ने कहा है कि शाहरुख को किसी भी कीमत पर इस खिलाड़ी को भारत में खेलवाने का मौका नहीं देंगे।