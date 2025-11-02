‘द कोन्जूरिंग’ से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर

इसके बाद साल 2019 में 'IT Chapter 2' ने इस फ्रेंचाइज को एक नया रूप दिया गया और चैप्टर 2 की कहानी पहली फिल्म के 27 साल बाद फिर से शुरू होती है। जहां लूजर्स क्लब के बच्चे हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं। कहानी फिर से टर्न लेती है और एक नए शहर के बारे में बताती है जिसका नाम है डैरी। डैरी की कहानी पिछले चैप्टर 2 में अधूरी रह गई थी, लेकिन आखिर पैनीवाइज (काल्पनिक भूत) आया कहां से और क्या डैरी शहर सच में शापित है। 'IT: Welcome to Derry' सीरीज में इस कहानी को विस्तार से दिखाया गया है।