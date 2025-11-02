‘द कोन्जूरिंग’ से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर

(सोर्स: X @FreddyInSpace)
IT Welcome to Derry On OTT: ओटीटी लवर्स के बीच हॉरर जॉनर की फिल्मों की चर्चा बहुत होती है, और कॉमेडी के बाद कुछ पसंद करते है, तो वो है हॉरर। डरावनी वेब सीरीज को देखने के शौकीनों की संख्या काफी ज्यादा है और फैंस एक अलग क्रेज के साथ इस तरह की सीरीज की तलाश करते हैं। आज हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको असली डर का अहसास होगा।
इस वेब सीरीज ने अपने पहले सीजन से ऑडियंस का रूह कंपा चुकी है। इसमें खास बात ये है कि इस सीरीज को फैंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉस मिली है। तो आइए आपको इस सीरीज के बारे में विस्तार से बताते हैं कि इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।
दरअसल, 2017 में 'IT' फ्रेंचाइज की पहली फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी 1989 के दौर पर अधारित है, जहां एक बच्चों के ग्रुप में से एक लड़का गायब हो जाता है। धीरे-धीरे इन बच्चों को पैनीवाइज (काल्पनिक भूत) के बारे में पता चलता है और वहीं से इस खौफनाक कहानी का पहला अध्याय लिखा जाता है।
इसके बाद साल 2019 में 'IT Chapter 2' ने इस फ्रेंचाइज को एक नया रूप दिया गया और चैप्टर 2 की कहानी पहली फिल्म के 27 साल बाद फिर से शुरू होती है। जहां लूजर्स क्लब के बच्चे हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं। कहानी फिर से टर्न लेती है और एक नए शहर के बारे में बताती है जिसका नाम है डैरी। डैरी की कहानी पिछले चैप्टर 2 में अधूरी रह गई थी, लेकिन आखिर पैनीवाइज (काल्पनिक भूत) आया कहां से और क्या डैरी शहर सच में शापित है। 'IT: Welcome to Derry' सीरीज में इस कहानी को विस्तार से दिखाया गया है।
HBO की ये सीरीज कुछ नए किरदारों को पेश करती है। इसे पूरी फैमिली के साथ Jio Hotstar पर देखा जा सकता है और इसे देखने के बाद आपको अंजान कार, लंचबॉक्स, बाथटब, पाइप और थिएटर के हर चीज से खौफ और डर लग सकता है। इस सीरीज के निर्माता Jason Fuchs, Andy Muschietti और Barbara Muschietti ने इस शो को नया रंग देने का प्रयास किया है। ये शो एक डर का भयानक अनुभव पेश करता है। आपको इसे जरूर देखना चाहिए।
