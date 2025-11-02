Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘द कोन्जूरिंग’ से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर

IT Welcome to Derry On OTT: ये फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग' से भी ज्यादा खौफनाक है, जिसके हर सीन में डर का असली मतलब छिपा है। इसे देखते हुए आपका दिल बाहर निकल आएगा, लेकिन आप चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 02, 2025

'द कोन्जूरिंग' से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर, हर सीन में है डर का असली मतलब

(सोर्स: X @FreddyInSpace)

IT Welcome to Derry On OTT: ओटीटी लवर्स के बीच हॉरर जॉनर की फिल्मों की चर्चा बहुत होती है, और कॉमेडी के बाद कुछ पसंद करते है, तो वो है हॉरर। डरावनी वेब सीरीज को देखने के शौकीनों की संख्या काफी ज्यादा है और फैंस एक अलग क्रेज के साथ इस तरह की सीरीज की तलाश करते हैं। आज हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको असली डर का अहसास होगा।

इस वेब सीरीज ने अपने पहले सीजन से ऑडियंस का रूह कंपा चुकी है। इसमें खास बात ये है कि इस सीरीज को फैंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉस मिली है। तो आइए आपको इस सीरीज के बारे में विस्तार से बताते हैं कि इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।

'द कोन्जूरिंग' से भी खौफनाक है ये फिल्म

दरअसल, 2017 में 'IT' फ्रेंचाइज की पहली फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी 1989 के दौर पर अधारित है, जहां एक बच्चों के ग्रुप में से एक लड़का गायब हो जाता है। धीरे-धीरे इन बच्चों को पैनीवाइज (काल्पनिक भूत) के बारे में पता चलता है और वहीं से इस खौफनाक कहानी का पहला अध्याय लिखा जाता है।

इसके बाद साल 2019 में 'IT Chapter 2' ने इस फ्रेंचाइज को एक नया रूप दिया गया और चैप्टर 2 की कहानी पहली फिल्म के 27 साल बाद फिर से शुरू होती है। जहां लूजर्स क्लब के बच्चे हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं। कहानी फिर से टर्न लेती है और एक नए शहर के बारे में बताती है जिसका नाम है डैरी। डैरी की कहानी पिछले चैप्टर 2 में अधूरी रह गई थी, लेकिन आखिर पैनीवाइज (काल्पनिक भूत) आया कहां से और क्या डैरी शहर सच में शापित है। 'IT: Welcome to Derry' सीरीज में इस कहानी को विस्तार से दिखाया गया है।

हर सीन में है डर का असली मतलब

HBO की ये सीरीज कुछ नए किरदारों को पेश करती है। इसे पूरी फैमिली के साथ Jio Hotstar पर देखा जा सकता है और इसे देखने के बाद आपको अंजान कार, लंचबॉक्स, बाथटब, पाइप और थिएटर के हर चीज से खौफ और डर लग सकता है। इस सीरीज के निर्माता Jason Fuchs, Andy Muschietti और Barbara Muschietti ने इस शो को नया रंग देने का प्रयास किया है। ये शो एक डर का भयानक अनुभव पेश करता है। आपको इसे जरूर देखना चाहिए।

ये भी पढ़ें

‘डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा…’ बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द
TV न्यूज
'डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा...' बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

02 Nov 2025 04:08 pm

Published on:

02 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘द कोन्जूरिंग’ से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बाहुबली द एपिक’ और ‘द ताज स्टोरी’ के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड

'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड, देखें
बॉलीवुड

Arun Khetarpal: आज भी नाम सुनकर कांप जाता है पाक, भारतीय फौज का वो जांबाज, जिसने अकेले उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक

Meet Lieutenant Arun Khetarpal
बॉलीवुड

ईशा देओल हुई इमोशनल, पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी के लिए किया पोस्ट, बोलीं- आज जो भी…

Esha Deol Emotional Post
बॉलीवुड

फेमस सुपरस्टार की भांजी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री, इस नए हीरो संग आएंगी नजर

Akshay Kumar NIece simar bhatia Entry In Bollywood
बॉलीवुड

एक निवाला खाने के लिए देना होगा भारी दाम, सलमान की बहन अर्पिता खान के रेस्टोरेंट मेन्यू देख उड़ जाएंगे होश

एक निवाला खाने के लिए देना होगा भारी दाम, सलमान की बहन अर्पिता खान के रेस्टोरेंट मेन्यू देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.