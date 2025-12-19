तमन्ना भाटिया के बारे में नहीं जानते ये बात… फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बनाई पहचान

तमन्ना ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु और तमिल फिल्मों से की थी। धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बना ली। वह ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' में भी नजर आ चुकी हैं। तमन्ना ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छा काम किया है। वे 'जी करता' और 'आखिरी सच' जैसी वेब सीरीज में दिखीं, जिससे उन्हें खूब पहचान मिली। इन दोनों सीरीज के लिए उन्हें बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया फेस्ट में 'बेस्ट फीमेल एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड भी मिला।