संजय कपूर की वसीयत फर्जी… करिश्मा के बच्चों का सनसनीखेज दावा

Karisma Kapoor Family Dispute Case: करिश्मा कपूर के परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद अब और भी दिलचस्प मोड़ ले चुका है। करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया है कि उनके पिता संजय कपूर की जो वसीयत पेश की गई है, वह फर्जी है। इसी मुद्दे पर उनकी ओर से विरासत में अपना हिस्सा मांगा गया है। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बच्चों ने ये भी दावा किया कि पिता संजय कपूर के जीवित रहते हुए ही वसीयत में छेड़छाड़ हुई है, उसे बदल दिया गया है।