करिश्मा कपूर के तलाक और बच्चों को लेकर संजय कपूर की बहन ने दिया बयान, प्रिया सचदेव पर भी फूटा गुस्सा

मंधीरा कपूर ने 'इनकंट्रोवर्शियल' पॉडकास्ट में दावा किया है कि प्रिया सचदेव कपूर उनकी ब्लडलाइन को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। मंधीरा ने आरोप लगाया कि प्रिया सचदेव वसीयत में सफीरा का नाम शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने उसकी वैधता पर सवाल उठाया क्योंकि सफीरा के सगे पिता अभी इस दुनिया में हैं। मंधीरा ने कहा, "सफीरा को संजय की बेटी कहा गया है। बल्कि भाई की बेटी समायरा है, सफीरा नहीं। सफीरा सौतेली बेटी है। उसके बायोलॉजिकल पिता अभी जिंदा हैं।" मंधीरा ने कहा कि भाई को खोने के बाद जिस दर्द से वह और परिवार गुजर रहा है, वो उनके बच्चों समायरा और कियान के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है।